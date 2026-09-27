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Футбол 27 сентября 2026 · 17:20

Коррупция и трансфер Бондаренко: экс-директор "Аль-Ахли" раскрыл неожиданные детали соглашения

Португальский функционер назвал реальную стоимость хавбека "Шахтера"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Коррупция и трансфер Бондаренко: экс-директор "Аль-Ахли" раскрыл неожиданные детали соглашения
Артем Бондаренко (фото: ФК "Аль-Ахли")
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Бывший спортивный директор саудовского "Аль-Ахли" Руи Педру резко высказался на фоне слухов о возможной коррупции во время трансфера украинского полузащитника Артема Бондаренко. Функционер назвал эти обвинения чепухой и объяснил все детали соглашения.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на A Bola.

Коррупционный скандал вокруг трансфера

Напомним, летом 2026 года Артем Бондаренко перешел из донецкого "Шахтера" в "Аль-Ахли" (на правах аренды с опцией обязательного выкупа). Переход вызвал немало обсуждений в соцсетях и критики со стороны болельщиков. А потом появились слухи о финансовых махинациях.

Руи Педру, который в сентябре покинул свой пост в клубе, полностью отрицает эти предположения:

  • Одобрение PACE: По словам португальца, трансфер обязательно проходит техническое и финансовое утверждение через Центр передового опыта по подбору игроков (PACE) Саудовской профессиональной лиги.
  • Финансовые цифры: PACE одобрил сделку на сумму 14 миллионов евро, в то время как реальная стоимость трансфера Бондаренко составила всего 7 миллионов. Более того, зарплата игрока оказалась меньше половины финансово разрешенной лимитной суммы.
  • Ситуация в соцсетях: Экс-директор подчеркнул, что в Саудовской Аравии соцсети часто подвергаются агрессивному и неконтролируемому влиянию инфлюэнсеров, формирующих искусственное мнение вокруг клубных дел.

Адаптация Баондаренко в Саудовской Аравии

На фоне скандала, адаптация Бондаренко в новом клубе проходит непросто. Футболист столкнулся с критикой местных фанатов и даже подвергался освистыванию после матчей.

Сейчас на счету украинского хавбека семь проведенных поединков за "Аль-Ахли", в которых он пока не отличался результативными действиями.

Ранее мы сообщали, что Израиль обратился в УЕФА из-за скандального удаления футболиста.

Теги: Футбол Шахтер
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