Корупція і трансфер Бондаренка: екс-директор "Аль-Ахлі" розкрив несподівані деталі угоди

Колишній спортивний директор саудівського "Аль-Ахлі" Руї Педру різко висловився на тлі чуток про можливу корупцію під час трансферу українського півзахисника Артема Бондаренка. Функціонер назвав ці звинувачення нісенітницею та пояснив усі деталі угоди.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на A Bola.
Нагадаємо, влітку 2026 року Артем Бондаренко перейшов із донецького "Шахтаря" до "Аль-Ахлі" (на правах оренди з опцією обов'язкового викупу). Перехід викликав чимало обговорень у соцмережах та критики з боку вболівальників. А згодом з'явилися чутки про фінансові махінації.
Руї Педру, який у вересні залишив свою посаду в клубі, повністю заперечив ці припущення:
На тлі скандалу адаптація Бондаренка в новому клубі проходить непросто. Футболіст стикнувся з критикою місцевих фанатів і навіть піддавався освистуванню після матчів.
Зараз на рахунку українського хавбека сім проведених поєдинків за "Аль-Ахлі", в яких він поки що не відзначався результативними діями.
Раніше ми повідомляли, що Ізраїль звернувся до УЄФА через скандальне вилучення футболіста.