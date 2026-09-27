Корупція і трансфер Бондаренка: екс-директор "Аль-Ахлі" розкрив несподівані деталі угоди

Колишній спортивний директор саудівського "Аль-Ахлі" Руї Педру різко висловився на тлі чуток про можливу корупцію під час трансферу українського півзахисника Артема Бондаренка. Функціонер назвав ці звинувачення нісенітницею та пояснив усі деталі угоди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на A Bola .

Корупційний скандал навколо трансферу

Нагадаємо, влітку 2026 року Артем Бондаренко перейшов із донецького "Шахтаря" до "Аль-Ахлі" (на правах оренди з опцією обов'язкового викупу). Перехід викликав чимало обговорень у соцмережах та критики з боку вболівальників. А згодом з'явилися чутки про фінансові махінації.

Руї Педру, який у вересні залишив свою посаду в клубі, повністю заперечив ці припущення:

Схвалення PACE: За словами португальця, трансфер обов'язково проходить технічне та фінансове затвердження через Центр передового досвіду з підбору гравців (PACE) Саудівської професійної ліги.

За словами португальця, трансфер обов'язково проходить технічне та фінансове затвердження через Центр передового досвіду з підбору гравців (PACE) Саудівської професійної ліги. Фінансові цифри: PACE схвалив угоду на суму 14 мільйонів євро, тоді як реальна вартість трансферу Бондаренка склала всього 7 мільйонів. Ба більше, зарплата гравця виявилася меншою за половину від фінансово дозволеної лімітної суми.

PACE схвалив угоду на суму 14 мільйонів євро, тоді як реальна вартість трансферу Бондаренка склала всього 7 мільйонів. Ба більше, зарплата гравця виявилася меншою за половину від фінансово дозволеної лімітної суми. Ситуація в соцмережах: Екс-директор наголосив, що в Саудівській Аравії соцмережі часто піддаються агресивному та неконтрольованому впливу інфлюенсерів, які формують штучну думку навколо клубних справ.

Адаптація Баондаренка в Саудівській Аравії

На тлі скандалу адаптація Бондаренка в новому клубі проходить непросто. Футболіст стикнувся з критикою місцевих фанатів і навіть піддавався освистуванню після матчів.

Зараз на рахунку українського хавбека сім проведених поєдинків за "Аль-Ахлі", в яких він поки що не відзначався результативними діями.