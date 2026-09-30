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Футбол 30 вересня 2026 · 17:18

Україна – Північна Ірландія: хто розсудить поєдинок лідерів у Лізі націй

Бельгієць Яспер Верготе вперше працюватиме на матчі української команди
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Україна – Північна Ірландія: хто розсудить поєдинок лідерів у Лізі націй
Яспер Верготе (фото: Royal Belgian FA)
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УЄФА офіційно визначив суддівську бригаду, яка працюватиме на матчі третього туру групового етапу Ліги націй між національними збірними України та Північної Ірландії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт організації.

Бригада із Бельгії

Головним арбітром зустрічі призначено 34-річного бельгійця Яспера Верготе, який отримав категорію ФІФА у 2023 році та регулярно працює на єврокубкових матчах. Раніше шляхи цього рефері з українським футболом ніколи не перетиналися.

Допомагатимуть йому на бокових лініях співвітчизники Міхаель Гееролф та Мартейн Тістерс, а обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Лотар Д'Хондт. За роботу системи відеоповторів (ВАР) відповідатимуть Ян Ботерберг та його асистент Веслі де Кремер. Таким чином, усюди – від поля до відеокімнати – працюватимуть виключно бельгійські судді.

Турнірний контекст та деталі матчу

Поєдинок третього туру групи B2 Ліги націй відбудеться вже у п'ятницю, 2 жовтня, у словацькій Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Майбутня зустріч має величезне значення для обох команд. Після двох зіграних турів збірні України та Північної Ірландії набрали по чотири очки і наразі ділять між собою перше місце у квартеті.

Раніше ми розповіли про скандал з Кріштіану Роналду в збірній Португалії після матчу Ліги націй.

Теги: Футбол Ліга націй
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