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Футбол 30 вересня 2026 · 14:34

Скандал у збірній Португалії: демарш Роналду та термінові збори федерації

Конфлікт розпалився після того, як Жорже Жезуш не випустив 41-річного нападника у грі проти Норвегії
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Скандал у збірній Португалії: демарш Роналду та термінові збори федерації
Роналду влаштував демарш через пропущену гру (Фото: cristiano, Instagram)
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У таборі збірної Португалії розгорівся гучний скандал за участю Кріштіану Роналду. 41-річний форвард "Аль-Насра" посварився з головним тренером Жорже Жезусом та відмовився від повноцінного тренування.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на A Bola.

Хронологія конфлікту: від лави запасних до демаршу

Напруга почала зростати після матчу проти Уельсу, де Роналду зазнав критики через низьку результативність. У наступній грі проти Норвегії керманич португальців Жорже Жезуш пішов на безпрецедентний крок - залишив зіркового нападника на лаві запасних на увесь поєдинок, хоча перед грою обіцяв випустити його на заміну.

Вже на тренувальній базі в шведському Мальме напередодні матчу проти Данії ситуація остаточно вийшла з-під контролю. Роналду вийшов на газон за 30 хвилин до початку командної сесії, але після короткого та напруженого спілкування з Жезусом форвард демонстративно залишив поле та повернувся до готелю.

Португальська федерація спробувала згладити кути, заявивши, що у клубі "Мальме" нібито не було обладнання для індивідуальної програми Кріштіану.

Екстрені збори та терміновий виліт президента

Попри намагання штабу заперечити наявність розбіжностей, ситуація вимагає негайного втручання керівництва. Президент Португальської футбольної федерації Педру Проенса терміново скасував свій візит на важливий матч молодіжної збірної проти Гібралтару на Азорських островах.

Очільник португальського футболу негайно вирушив до Копенгагена, аби звідти добратися до Мальме для проведення екстреної зустрічі у форматі "Проенса - Жезуш - Роналду". Головна мета "саміту" - урегулювати конфлікт перед важливим поєдинком проти збірної Данії.

Раніше ми повідомляли, що збірна Португалії без допомоги Роналду розібралась із Норвегією.

Теги: Футбол Португалия Криштиану Роналду
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