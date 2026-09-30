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Футбол 30 сентября 2026 · 14:34

Скандал в сборной Португалии: демарш Роналду и срочное собрание федерации

Конфликт разгорелся после того, как Жорже Жезуш не выпустил 41-летнего нападающего в игре против Норвегии
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Скандал в сборной Португалии: демарш Роналду и срочное собрание федерации
Роналду устроил демарш из-за пропущенной игры (Фото: cristiano, Instagram)
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В лагере сборной Португалии разгорелся громкий скандал с участием Криштиану Роналду. 41-летний форвард "Аль-Насра" поссорился с главным тренером Жорже Жезусом и отказался от полноценной тренировки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на A Bola .

Хронология конфликта: от скамейки запасных к демаршу

Напряжение начало расти после матча против Уэльса, где Роналду подвергся критике из-за низкой результативности. В следующей игре против Норвегии наставник португальцев Жорже Жезуш пошел на беспрецедентный шаг - оставил звездного нападающего на скамье запасных на весь поединок, хотя перед игрой обещал выпустить его на замену.

Уже на тренировочной базе в шведском Мальме в преддверии матча против Дании ситуация окончательно вышла из-под контроля. Роналду вышел на газон за 30 минут до начала командной сессии, но после короткого и напряженного общения с Жезусом форвард демонстративно покинул поле и вернулся в гостиницу.

Португальская федерация попыталась сгладить углы, заявив, что в клубе "Мальме" якобы не было оборудования для индивидуальной программы Криштиану.

Экстренное собрание и срочный вылет президента

Несмотря на попытки штаба отрицать наличие разногласий, ситуация требует немедленного вмешательства руководства. Президент Португальской футбольной федерации Педру Проэнса срочно упразднил свой визит на важный матч молодежной сборной против Гибралтара на Азорских островах.

Руководитель португальского футбола немедленно отправился в Копенгаген, чтобы оттуда добраться до Мальме для проведения экстренной встречи в формате "Проэнса – Жезуш – Роналду". Главная цель "саммита" - урегулировать конфликт перед важным поединком против сборной Дании.

Ранее мы сообщали, что сборная Португалии без помощи Роналду разобралась с Норвегией.

Теги: Футбол Португалия Криштиану Роналду
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