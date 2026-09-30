Серьезные наказания от УАФ: "Динамо" и "Шахтер" оштрафовали, игрока отстранили на 6 месяцев

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял ряд решений по итогам поединков национального первенства и Кубка Украины. Под санкции комитета попали сразу несколько элитных клубов и низших дивизионов, а один из футболистов получил длительное отстранение от соревнований.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт организации .

Санкции для грандов УПЛ

Наибольший финансовый удар получило "Динамо", которое обязано оплатить 160 тысяч гривен из-за использования болельщиками пиротехнических средств во время матча против "Зари". Тем временем "Шахтер" получил штраф в размере 20 тысяч гривен за пиротехнику от фанатов на кубковой игре против СК "Ольховцы".

Кроме того, дисциплинарные наказания постигли и другие клубы. "Карпаты" оштрафованы на 50 тысяч гривен из-за повторных оскорбительных скандирования болельщиков в адрес арбитра в матче с "Вересом". "Черноморец" должен заплатить 20 тысяч гривен за несоблюдение требований безопасности во время воздушной тревоги. Ряд других коллективов также получили штрафы за превышение лимита зрителей и использование запрещенных средств поддержки команды.

Длительная дисквалификация игрока "Полтавы"

Кроме денежных штрафов, КДК УАФ вынес строгий вердикт в отношении защитника СК "Полтава" Олега Веремиенко, отстранив его от участия в соревнованиях на шесть месяцев. Футболист получил строгое наказание за грубое нарушение правил с применением излишней силы.

На 64-й минуте матча "Полтава" – "Ингулец" Веремиенко в центре поля прыгнул двумя ногами в полузащитника гостей Назара Приходько. Арбитр показал игроку красную карточку. 24-летний футболист "Ингульца" не смог продолжить матч и покинул поле на носилках.

В комитете разъяснили, что опасный фол привел к серьезной травме соперника, требовавшей оперативного вмешательства и длительного периода реабилитации на 6–9 месяцев. При определении срока дисквалификации тщательно учитывались степень риска на поле, интенсивность контакта и опасные последствия для здоровья пострадавшего игрока.