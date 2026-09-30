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Футбол 30 вересня 2026 · 18:40

Серйозні покарання від УАФ: "Динамо" та "Шахтар" оштрафували, гравця відсторонили на 6 місяців

КДК оголосив суворі вердикти за підсумками матчів чемпіонату та Кубка України
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Серйозні покарання від УАФ: "Динамо" та "Шахтар" оштрафували, гравця відсторонили на 6 місяців
Олег Веремієнко отримав найсуворіше покарання (фото: ФК "Полтава")
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Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив низку рішень за підсумками поєдинків національної першості та Кубка України. Під санкції комітету потрапили одразу кілька клубів елітного та нижчих дивізіонів, а один із футболістів отримав тривале відсторонення від змагань.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт організації.

Санкції для грандів УПЛ

Найбільшого фінансового удару зазнало "Динамо", яке зобов'язане сплатити 160 тисяч гривень через використання вболівальниками піротехнічних засобів під час матчу проти "Зорі". Тим часом "Шахтар" отримав штраф у розмірі 20 тисяч гривень за піротехніку від фанатів на кубковій грі проти СК "Вільхівці".

Окрім цього, дисциплінарні покарання спіткали й інші клуби. "Карпати" оштрафовані на 50 тисяч гривень через повторні образливі скандування вболівальників на адресу арбітра у матчі з "Вересом". "Чорноморець" повинен сплатити 20 тисяч гривень за недотримання вимог безпеки під час повітряної тривоги. Низка інших колективів також отримали штрафи за перевищення ліміту глядачів та використання заборонених засобів підтримання команди.

Тривала дискваліфікація гравця "Полтави"

Окрім грошових штрафів, КДК УАФ виніс суворий вердикт щодо захисника СК "Полтава" Олега Веремієнка, відсторонивши його від участі у змаганнях на шість місяців. Футболіст отримав важке покарання за грубе порушення правил із застосуванням надмірної сили.

На 64-й хвилині матчу "Полтава" – "Інгулець" Веремієнко в центрі поля стрибнув двома ногами в півзахисника гостей Назара Приходька. Арбітр показав гравцеві червону картку. 24-річний футболіст "Інгульця" не зміг продовжити матч і залишив поле на ношах.

У комітеті роз'яснили, що небезпечний фол призвів до серйозної травми суперника, яка вимагала оперативного втручання та тривалого періоду реабілітації на 6–9 місяців. При визначенні терміну дискваліфікації ретельно враховувалися ступінь ризику на полі, інтенсивність контакту та небезпечні наслідки для здоров'я постраждалого гравця.

Раніше стало відомо, хто розсудить матч Україна – Північна Ірландія в Лізі націй.

Теги: Футбол Кубок України УПЛ
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