rbc.ua
UA | RU
Среда, 30 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Другое "Шершни" разгромили "Днепр": новичок чемпионата Украины по хоккею одержал вторую победу подряд
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 30 сентября 2026 · 20:22

"Шершни" разгромили "Днепр": новичок чемпионата Украины по хоккею одержал вторую победу подряд

Коллектив из Богуслава удивляет на старте сезона
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Шершни" разгромили "Днепр": новичок чемпионата Украины по хоккею одержал вторую победу подряд
"Шершни" выиграли второй матч подряд (фото: ХК "Шершни")
Add as a preferred source on Google

В очередном матче регулярного чемпионата Украины по хоккею встречались херсонский "Днепр" и богуславские "Шершни". Поединок завершился убедительной победой гостей, для которых этот успех стал вторым подряд в новом сезоне.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Детали матча

Встреча завершилась с разгромным счетом 5:1 в пользу "Шершней". Команда из Богуслава открыла счет в конце первого периода благодаря реализации большинства Игорем Шевченко. В начале второй двадцатиминутки гости еще дважды воспользовались численным преимуществом – отметились Тимофей Пономарев и Артем Аксенов.

Уже на 27-й секунде третьего периода Шевченко оформил дубль, доведя преимущество своей команды до разгромных 4:0. "Днепр" ответил единственной шайбой Максима Жовтяка в конце встречи, однако окончательную точку в матче поставил Ярослав Панченко, установив итоговый счет 5:1.

Чемпионат Украины по хоккею

"Днепр" – "Шершни" – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Шайбы: 17:26 Шевченко (Цюра, Аксёнов) - 0:1, 20:31 Пономарёв - 0:2, 24:18 Аксёнов (Колинько, Цюпа) - 0:3, 40:27 Шевченко (Панченко) - 0:4, 57:41 Жовтяк (Локтионов, Кучер) - 1:4, 59:15 Панченко - 1:5

Триумфальный старт дебютанта

Для богуславского клуба, который является дебютантом национального первенства, эта победа стала второй подряд в текущем розыгрыше. Напомним, в своем предыдущем матче подопечные Вадима Шахрайчука сенсационно одолели "Кременчуг" в овертайме.

Ранее мы сообщили о результатах стартовых матчей нового чемпионата НХЛ.

Теги: Хоккей Чемпионат Украины
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Украина – Северная Ирландия: кто рассудит поединок лидеров в Лиге наций Украина – Северная Ирландия: кто рассудит поединок лидеров в Лиге наций Серьезные наказания от УАФ: "Динамо" и "Шахтер" оштрафовали, игрока отстранили на 6 месяцев Серьезные наказания от УАФ: "Динамо" и "Шахтер" оштрафовали, игрока отстранили на 6 месяцев Скандал в сборной Португалии: демарш Роналду и срочное собрание федерации Скандал в сборной Португалии: демарш Роналду и срочное собрание федерации
Мнения
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер