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Другое 30 сентября 2026 · 09:17

НХЛ вернулась: чемпион стартовал с поражения и уверенная победа "Бостона"

"Эдмонтон" в овертайме уступил "Ванкуверу", а "Вегас" разобрался с "Чикаго"
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
НХЛ вернулась: чемпион стартовал с поражения и уверенная победа "Бостона"
"Флорида Пантерз" стартовала с победы (Фото: NHL.com)
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В ночь на среду, 30 сентября, стартовал регулярный сезон НХЛ-2026/27. Два из пяти матчей игрового дня завершились в овертаймах.

О результатах матчей НХЛ сообщает Sport RBC.UA.

Трудный старт для чемпионов

В первом матче дня чемпион "Каролина Гаррикейнс" уступил "Флориде" 0:1 в овертайме.

Победную шайбу забросил защитник гостей Густав Форслинг. Также героем встречи для "Пантер" стал вратарь Якоб Маркстрем, сделавший 15 сейвов.

"Каролина Гаррикейнз" - "Флорида Пантерз" - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Другие результаты

В канадской встрече "Монреаль" оказался сильнее "Торонто". Матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Канадиенса". Также стоит отметить, что в составе "Мэйпл Лиф" дебютный матч в НХЛ провел первый номер драфта-2026 Гэвин Маккенна.

"Торонто Мэйпл Лифс" - "Монреаль Канадиенс" - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

"Бостон" в конце третьего периода дожал "Нью-Йорк Рейнджерс". Все три шайбы матча произошли как раз в заключительном периоде.

"Бостон Брюинз" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

На Западе "Эдмонтон" проиграл "Ванкуверу" в сверхрезультативном матче. Команды забросили на двоих 11 шайб. В активе у хозяев – хет-три защитника Эвана Бушара, а лидер команды Конор Макдевид набрал два очка. Впрочем, этого не хватило, и Канакс в овертайме дожали Ойлерз.

"Эдмонтон Ойлерз" - "Ванкувер Кэнакс" - 5:6 ОТ (1:1, 1:1, 3:3, 0:1)

В последнем матче дня "Вегас Голден Найтс" без особых проблем обыграл "Чикаго Блэкгокс". Одну из шайб за гостей забросил легенда клуба Патрик Кейн, вернувшегося в Чикаго летом.

"Вегас Голден Найтс" - "Чикаго Блэкгокс" – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Остальные матчи 1-го тура

Первый тур продлится 1 и 2 октября. В четверг состоятся три матча, а вот в пятницу команды сыграют оставшиеся восемь матчей:

1 октября (четверг)

  • 02:30. "Филадельфия Флайерс" - "Питтсбург Пингвинс"
  • 02:30. "Торонто Мэйпл Лифс" - "Нью-Йорк Айлендерз"
  • 05:00. "Колорадо Аваланч" - "Лос-Анджелес Кингс"

2 октября (пятница)

  • 02:00. "Нью-Джерси Девилс" - "Филадельфия Флайерс"
  • 02:00. "Колумбус Блю-Джекетс" - "Баффало Сейбрс"
  • 02:00. "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Тампа-Бэй Лайтнинг"
  • 03:00. "Нашвилл Предаторз" - "Миннесота Уайлд"
  • 04:00. "Калгари Флеймс" - "Сиэтл Кракен"
  • 04:30. "Юта Маммот" - "Чикаго Блэкгокс"
  • 05:00. "Ванкувер Канакс" - "Эдмонтон Ойлерз"
  • 05:00. "Сан-Хосе Шаркс" - "Флорида Пантерс"

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Теги: Хоккей НХЛ
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