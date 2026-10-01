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Футбол 01 жовтня 2026 · 07:47

Після 23 років: Роналду завершив карʼєру в збірній Португалії

Рішення 41-річного нападника залишити розташування національної команди може стати остаточним
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Після 23 років: Роналду завершив карʼєру в збірній Португалії
Кріштіану залишив розташування збірної (Фото: cristiano, Instagram)
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Легендарний нападник Кріштіану Роналду остаточно припинив виступи за національну збірну Португалії. Рішення 41-річного форварда є остаточним та безповоротним після конфлікту з головним тренером Жорже Жезусом.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання O Jogo.

Скандальний демарш та рішення Жорже Жезуса

Останніми для Роналду у футболці "команди обраних" стали 67 хвилин у матчі проти Уельсу. Після цього нападник просидів увесь поєдинок проти Норвегії на лаві запасних, висловивши публічне невдоволення.

Ситуація остаточно загострилася 30 вересня. Під час пресконференції керманич португальців Жорже Жезуш оголосив, що Кріштіану не потрапить до складу і на майбутній матч проти Данії. Тренер підкреслив, що поважає статус зіркового гравця, але рішення щодо складу приймає виключно сам.

У відповідь на це Роналду влаштував демарш:

  • форвард одразу залишив розташування збірної та на приватному літаку вилетів до Мадрида;
  • Кріштіану виступив із коротким зверненням, у якому пообіцяв "колись розповісти португальцям усю правду";
  • португальські видання стверджують, що йдеться про остаточне, а не тимчасове, рішення.

Епоха Роналду в збірній: рекорди та трофеї

Кріштіану Роналду захищав кольори національної команди понад 23 роки - його дебют відбувся ще 20 серпня 2003-го року в товариському поєдинку проти Казахстану.

За цей час легендарний нападник увійшов в історію світового футболу. Роналду зіграв за Португалію 234 матчі та забив 146 голів, що є абсолютним рекордом збірної.

Із португальцями Роналду тріумфував на чемпіонаті Європи-2016, а також двічі ставав переможцем Ліги націй УЄФА.

Раніше ми розповіли, з чого розпочався конфлікт між Роналду і Жезушем у збірній Португалії.

Теги: Футбол Криштиану Роналду Португалия
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Ліга націй 1 жовтня 21:45
Данія - : - Португалія
Ліга націй 1 жовтня 21:45
Німеччина - : - Сербія
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