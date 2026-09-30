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Бокс 30 вересня 2026 · 22:37

Ф'юрі та Джошуа вперше зійшлися в битві поглядів перед грандіозним боєм (відео)

Британці провели понад хвилину в напруженій дуелі, але завершили її з посмішками
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ф'юрі та Джошуа вперше зійшлися в битві поглядів перед грандіозним боєм (відео)
Ф'юрі та Джошуа провели битву поглядів (фото: instagram.com/netflix)
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Екс-чемпіони світу Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа вперше зійшлися віч-на-віч перед поєдинком. Британці провели традиційну битву поглядів після прес-конференції в Лондоні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Дружня розмова та довга дуель

Після офіційного анонсу майбутнього протистояння суперники зустрілися на прес-конференції в Лондоні, яка проходила у напрочуд мирній та доброзичливій атмосфері.

Зокрема, Ф'юрі публічно відзначив величезний внесок Джошуа у британський бокс та його чемпіонське минуле. У свою чергу, Джошуа пригадав свій історичний тріумф на "Вемблі" проти Володимира Кличка та наголосив на важливості повернення чемпіонських титулів у Британію.

Згодом боксери зійшлися у традиційній битві поглядів, яка тривала понад хвилину. Обидва спортсмени перебували у чудовому настрої, а завершували дуель уже з посмішками, причому Джошуа у жартівливій манері ледь не почав лоскотати суперника.

Також на заході показали чемпіонський пояс, за який боротимуться атлети.

Коли відбудеться бій

Втім, дружні жарти не скасовують серйозності намірів. Тайсон Ф'юрі вже пообіцяв влаштувати жорстку рубку та нокаутувати опонента.

"Я вийду і знесу його. Я не збираюся тікати – я вийду рубатися. Я піймаю його, і на цьому для нього буде скінчено" – пообіцяв "Циганський король".

Довгоочікуваний бій між британськими зірками відбудеться 11 грудня у валлійському Кардіффі. Переможець цього поєдинку поверне собі звання чемпіона світу в хевівейті, оскільки на кону стоятиме престижний титул "суперчемпіона" за версією WBA.

Раніше ми повідомляли, що Тайсон Ф'юрі накинувся з образами на Едді Хірна та Ентоні Джошуа.

Теги: Бокс Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа
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