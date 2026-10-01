Более 3 часов на корте: Стародубцева уступила эксроссиянке на старте турнира WTA 1000 в Пекине

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила выступления на турнире серии WTA 1000 в Пекине. В первом круге соревнований уроженка Каховки уступила представительнице Армении Алине Чараевой.

Течение изнурительного поединка

Дебютное очное противостояние теннисисток оказалось чрезвычайно ожесточенным и длилось 3 часа и 14 минут.

В первом сете украинка потеряла преимущество в два брейка, однако проявила характер в концовке и закрыла партию в свою пользу. Во втором сете теннисистки поочередно отдавали свои подачи в течение первых шести геймов, после чего Чараева перехватила инициативу, сравняла счет за сетами и уверенно забрала решающую третью партию.

За время поединка Стародубцева выполнила 3 эйса, допустила 4 двойных ошибок и реализовала 8 брейкпойнтов. Ее соперница совершила 1 эйс, 4 двойные ошибки и оформила 10 брейков.

WTA 1000 Пекин, 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Алина Чараева (Армения) – 7:5, 5:7, 2:6.

Статус соперницы и общие результаты украинок в Пекине

Победительница матча Алина Чараева – бывшая российская теннисистка, сменившая спортивное гражданство на армянское летом. В следующем раунде она сыграет против первой ракетки мира Елены Рыбакиной.

По итогам стартового раунда China Open выступления украинских теннисисток сложились следующим образом: