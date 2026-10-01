"Сімка" Роналду вже має нового господаря: хто отримав легендарний номер у збірній Португалії

Хто став новим власником "сімки"

Футболка з легендарним номером дісталася Рафаелу Леау. 27-річний вінгер раніше виступав за збірну Португалії під 17-м номером. Тепер Леау заявлений на майбутній поєдинок Ліги націй проти Данії під сьомим.

Водночас його колишня футболка з номером 17 перейшла до нападника дортмундської "Боруссії" Фабіу Сілви.

Сьомий номер протягом двох десятиліть був нерозривно пов'язаний із Кріштіану Роналду. За національну команду Португалії легендарний форвард дебютував у 2003 році та провів 234 матчі, забивши 146 голів.

Чому Роналду залишив збірну

Зміна власника "сімки" сталася після скандального відходу Роналду з табору національної команди, в результаті конфлікту з головним тренером Жорже Жезушем.

Ветеран залишився вкрай незадоволеним тим, що просидів у запасі весь матч Ліги націй проти Норвегії (2:1). Як зазначають джерела, керманич піренейців нібито порушив попередню домовленість щодо гарантованого ігрового часу для зіркового форварда. На тлі цього інциденту досвідчений гравець залишив розташування команди.

Рафаел Леау (фото: instagram.com/iamrafaeleao93)

Леау та його виступи за Португалію

Рафаел Леау дебютував за національну команду восени 2021 року. Відтоді він провів 50 матчів і забив шість голів. У складі збірної Португалії він брав участь у двох чемпіонатах світу, а також виступав на Євро-2024.

Влітку 2026 року Леау залишив "Мілан" і перейшов до турецького "Галатасарая". У поточному сезоні він провів за стамбульський клуб чотири матчі, але поки не відзначився результативними діями.