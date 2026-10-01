"Ньюкасл" вперше за майже 40 років оновив емблему клубу

"Ньюкасл Юнайтед" представив оновлену клубну емблему, змінивши її дизайн вперше за 38 років. У новій емблемі збережено основні елементи, проте деякі деталі осучаснили.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Newcastle United

Нова емблема

На емблемі залишилися характерні для клубу чорно-білі кольори, замок, леви та прапор Святого Георгія. Водночас окремі деталі були стилізовані, щоб логотип краще виглядав на сучасній клубній атрибутиці.

У клубі наголосили, що оновлення покликане поєднати багату історію клубу з сучасною ідентичністю команди.

Успіхи в Прем'єр-лізі

"Ньюкасл" — один із найвідоміших англійських клубів, однак за часів існування Прем'єр-ліги команда поки що не вигравала чемпіонський титул.

Головними успіхами "сорок" в АПЛ є сезони 1995/96 та 1996/97, коли "Ньюкасл" фінішував на другому місці.

Ще двічі "Ньюкасл" завершував чемпіонат на 4-му місці — у сезонах 2001/02 та 2002/03, що дозволило клубу зіграти в Лізі чемпіонів.

Через два десятиліття "Ньюкасл" знову повернувся до еліти європейського футболу: у сезоні 2022/23 команда посіла четверте місце в АПЛ і отримала путівку до Ліги чемпіонів.

При цьому чотири чемпіонські титули Англії «Ньюкасл» завоював ще до створення Прем’єр-ліги — у 1905, 1907, 1909 та 1927 роках.

Цього року клуб відсвяткує 134-ту річницю з дня заснування.

Сезон 2026/27

"Ньюкасл" нерівно розпочав новий сезон Прем'єр-ліги під керівництвом нового тренера Маттіаса Яйсселя.

У перших п'яти турах "сороки" здобули дві перемоги, двічі зіграли внічию та зазнали однієї поразки. Команда зіграла внічию з "Ліверпулем" (2:2), обіграла "Тоттенгем" (2:0) і "Халл Сіті" (2:1), а також розділила очки з "Борнмутом" (2:2). Єдина поразка припала на матч із "Лідсом" — 1:4.

Після п’яти турів "Ньюкасл" набрав 8 очок.