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Футбол 01 жовтня 2026 · 20:45

"Ньюкасл" вперше за майже 40 років оновив емблему клубу

Клуб зберіг традиційні символи, але надав гербу більш сучасний вигляд
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
"Ньюкасл" вперше за майже 40 років оновив емблему клубу
Стара та нова емблеми (фото ФК Ньюкасл)
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"Ньюкасл Юнайтед" представив оновлену клубну емблему, змінивши її дизайн вперше за 38 років. У новій емблемі збережено основні елементи, проте деякі деталі осучаснили.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Newcastle United

Нова емблема

На емблемі залишилися характерні для клубу чорно-білі кольори, замок, леви та прапор Святого Георгія. Водночас окремі деталі були стилізовані, щоб логотип краще виглядав на сучасній клубній атрибутиці.

У клубі наголосили, що оновлення покликане поєднати багату історію клубу з сучасною ідентичністю команди.

Успіхи в Прем'єр-лізі

"Ньюкасл" — один із найвідоміших англійських клубів, однак за часів існування Прем'єр-ліги команда поки що не вигравала чемпіонський титул.

Головними успіхами "сорок" в АПЛ є сезони 1995/96 та 1996/97, коли "Ньюкасл" фінішував на другому місці.

Ще двічі "Ньюкасл" завершував чемпіонат на 4-му місці — у сезонах 2001/02 та 2002/03, що дозволило клубу зіграти в Лізі чемпіонів.

Через два десятиліття "Ньюкасл" знову повернувся до еліти європейського футболу: у сезоні 2022/23 команда посіла четверте місце в АПЛ і отримала путівку до Ліги чемпіонів.

При цьому чотири чемпіонські титули Англії «Ньюкасл» завоював ще до створення Прем’єр-ліги — у 1905, 1907, 1909 та 1927 роках.

Цього року клуб відсвяткує 134-ту річницю з дня заснування.

Сезон 2026/27

"Ньюкасл" нерівно розпочав новий сезон Прем'єр-ліги під керівництвом нового тренера Маттіаса Яйсселя.

У перших п'яти турах "сороки" здобули дві перемоги, двічі зіграли внічию та зазнали однієї поразки. Команда зіграла внічию з "Ліверпулем" (2:2), обіграла "Тоттенгем" (2:0) і "Халл Сіті" (2:1), а також розділила очки з "Борнмутом" (2:2). Єдина поразка припала на матч із "Лідсом" — 1:4.

Після п’яти турів "Ньюкасл" набрав 8 очок.

Як повідомлялося раніше, помер екс-тренер "Ньюкасла" та "Манчестер Сіті".

Теги: Футбол
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