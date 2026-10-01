"Шахтар" не приїде в Київ на матч з "Оболонню": офіційна заява

Київська "Оболонь" та донецький "Шахтар" узгодили порядок проведення домашніх матчів у поточному сезоні УПЛ. Найближча зустріч команд відбудеться не в Києві, як було заплановано.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу ФК "Оболонь".
Поєдинок 11-го туру УПЛ між "Шахтарем" та "Оболонню" запланований на 30 жовтня. Господарем зустрічі буде донецький клуб, а матч відбудеться у Львові на стадіоні "Арена Львів".
Таке рішення сторони ухвалили за обопільною згодою. Таким чином, клуби фактично помінялися статусом господарів у матчах першого та другого кіл.
Матч другого кола чемпіонату України між "Оболонню" та "Шахтарем" пройде вже в Києві на "Оболонь-Арені".
Базова дата зустрічі 26-го туру УПЛ – 8 травня 2027 року. Господарем поєдинку буде київська команда.
Таким чином, календар протистояння "Оболоні" та "Шахтаря" у сезоні виглядатиме так:
"Шахтар" - "Оболонь"
"Оболонь" - "Шахтар"
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