"Шахтар" не приїде в Київ на матч з "Оболонню": офіційна заява

Київська "Оболонь" та донецький "Шахтар" узгодили порядок проведення домашніх матчів у поточному сезоні УПЛ. Найближча зустріч команд відбудеться не в Києві, як було заплановано.

Де зіграють "Шахтар" та "Оболонь"

Поєдинок 11-го туру УПЛ між "Шахтарем" та "Оболонню" запланований на 30 жовтня. Господарем зустрічі буде донецький клуб, а матч відбудеться у Львові на стадіоні "Арена Львів".

Таке рішення сторони ухвалили за обопільною згодою. Таким чином, клуби фактично помінялися статусом господарів у матчах першого та другого кіл.

Коли команди зустрінуться в другому колі

Матч другого кола чемпіонату України між "Оболонню" та "Шахтарем" пройде вже в Києві на "Оболонь-Арені".

Базова дата зустрічі 26-го туру УПЛ – 8 травня 2027 року. Господарем поєдинку буде київська команда.

Таким чином, календар протистояння "Оболоні" та "Шахтаря" у сезоні виглядатиме так:

"Шахтар" - "Оболонь"

30 жовтня

"Арена Львів", Львів

11-й тур УПЛ

"Оболонь" - "Шахтар"