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Футбол 01 жовтня 2026 · 10:40

Готують апеляцію: один з лідерів Першої ліги відреагував на бан свого захисника

В клубі вважають 6-місячну дискваліфікацію для Олега Веремієнка надмірною
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Готують апеляцію: один з лідерів Першої ліги відреагував на бан свого захисника
Олег Веремієнко (Фото: sc_poltava_official, Instagram)
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Спортивний клуб "Полтава" опублікував офіційну заяву щодо рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ про дискваліфікацію захисника Олега Веремієнка на шість місяців. Керівництво клубу вважає вердикт занадто суворим та готує апеляцію.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку СК "Полтава" в Instagram.

Позиція клубу та апеляція

КДК УАФ дискваліфікував чемпіона світу U-20 Олега Веремієнка на 6 місяців через грубий фол проти Назара Приходька, який призвів до важкої травми та тривалої реабілітації гравця.

У СК "Полтава" повністю підтримали свого футболіста і підкреслили, що покарання не відповідає всім обставинам справи, а сам фол був виключно ненавмисним ігровим епізодом.

"Враховуючи відсутність будь-якого злого умислу, щире каяття та колосальну роботу гравця задля допомоги постраждалому колезі, керівництво та юридичний відділ СК "Полтава" готують апеляцію на рішення КДК УАФ", - заявили в клубі.

У "Полтаві" також наголосили, що Веремієнко завжди проявляв себе як дисциплінований і коректний професіонал, а червона картка у грі з "Інгульцем" стала для нього першою за увесь час виступів за команду.

Фінансова та моральна підтримка постраждалого

У своїй заяві клуб детально розповів про вчинки Веремієнка одразу після трагічного епізоду, які свідчать про його повну відповідальність:

  • захисник власним коштом повністю сплатив складну та вартісну операцію для Назара Приходька (розрив латеральної колатеральної та частковий розрив передньої хрестоподібної зв’язок) на суму 176 550 гривень;
  • Веремієнко разом із партнерами по полтавському клубу зібрав та передав родині постраждалого додатково 20 тисяч гривень на подальше лікування та реабілітацію;
  • гравець публічно вибачився перед Приходьком та постійно підтримує з ним зв'язок, допомагаючи на шляху до відновлення.

Раніше ми повідомляли, що КДК УАФ виніс цілу низку рішень за підсумками матчів в УПЛ та Кубку України.

Теги: Футбол Кубок України
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