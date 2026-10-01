Готовят апелляцию: один из лидеров Первой лиги отреагировал на бан своего защитника

Спортивный клуб "Полтава" опубликовал официальное заявление о решении Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ о дисквалификации защитника Олега Веремиенко на шесть месяцев. Руководство клуба считает вердикт слишком строгим и готовит апелляцию.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу СК "Полтава" в Instagram .

Позиция клуба и апелляция

КГК УАФ дисквалифицировал чемпиона мира U-20 Олега Веремиенко на 6 месяцев из-за грубого фола против Назара Приходько, который привел к тяжелой травме и длительной реабилитации игрока.

В СК "Полтава" полностью поддержали своего футболиста и подчеркнули, что наказание не отвечает всем обстоятельствам дела, а сам фол был исключительно непреднамеренным игровым эпизодом.

"Учитывая отсутствие какого-либо злого умысла, искреннее раскаяние и колоссальную работу игрока для помощи пострадавшему коллеге, руководство и юридический отдел СК "Полтава" готовят апелляцию на решение КГК УАФ", - заявили в клубе.

В "Полтаве" также отметили, что Веремиенко всегда проявлял себя как дисциплинированный и корректный профессионал, а красная карточка в игре с "Ингульцем" стала для него первой за все время выступлений за команду.

Финансовая и моральная поддержка пострадавшего

В своем заявлении клуб подробно рассказал о поступках Веремиенко сразу после трагического эпизода, свидетельствующих о его полной ответственности: