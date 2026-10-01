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Інше 01 жовтня 2026 · 15:03

Ювілейний успіх в Угорщині: українські шаблісти здобули "бронзу" ЧС серед військовослужбовців

Українська четвірка принесла нашій збірній десяту нагороду турніру
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ювілейний успіх в Угорщині: українські шаблісти здобули "бронзу" ЧС серед військовослужбовців
Українські шаблісти здобули 10-ну нагороду світової першості (Фото: Федерація фехтування України)
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Чоловіча збірна України з фехтування на шаблях виборола бронзові нагороди на чемпіонаті світу серед військовослужбовців (CISM), який проходить в угорському Веспремі. У поєдинку за третє місце українські спортсмени впевнено здолали суперників із Польщі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні дані Міжнародної ради військового спорту (CISM).

Шлях до бронзових медалей

Українську команду у Веспремі представляв квартет у складі Андрія Ягодки, Олексія Стаценка, Юрія Цапа та Богдана Боговіна.

На турнірній дистанції українські фехтувальники продемонстрували переконливу гру - у чвертьфіналі розгромили збірну Перу з рахунком 45:14. Проте у півфіналі у запеклій боротьбі "синьо-жовті" поступилися команді Італії - 40:45.

Незважаючи на яскравий заключний поєдинок Андрія Ягодки, який переміг Даріо Кавальєре (11:5), підсумковий рахунок виявився на користь італійців.

У вирішальному протистоянні за п'єдестал збірна України здолала представників Польщі з результатом 45:38.

Ювілейна нагорода для України

Здобута шаблістами "бронза" стала 10-ю нагородою для збірної України на чемпіонаті світу серед військовослужбовців у Веспремі.

Українські армійські спортсмени продовжують успішно виступати на міжнародній арені CISM, поповнюючи медальний залік країни на світовій першості в Угорщині.

Раніше ми повідомляли, що збірна України здобула "срібло" ЧС-2026 в командній шпазі вперше за 7 років.

Теги: Спортсмени Збірна України Чемпіонат світу
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