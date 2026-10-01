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Другое 01 октября 2026 · 15:03

Юбилейный успех в Венгрии: украинские саблисты добыли "бронзу" ЧМ среди военнослужащих

Украинская четверка принесла нашей сборной десятую награду турнира
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Юбилейный успех в Венгрии: украинские саблисты добыли "бронзу" ЧМ среди военнослужащих
Украинские саблисты получили 10-ю награду мирового первенства (Фото: Федерация фехтования Украины)
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Мужская сборная Украины по фехтованию на саблях добыла в борьбе бронзовые награды на чемпионате мира среди военнослужащих (CISM), который проходит в венгерском Веспреме. В поединке за третье место украинские спортсмены уверенно одолели соперников из Польши.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные данные Международного совета военного спорта (CISM).

Путь к бронзовым медалям

Украинскую команду в Веспреме представлял квартет в составе Андрея Ягодки, Алексея Стаценко, Юрия Цапа и Богдана Боговина.

На турнирной дистанции украинские фехтовальщики продемонстрировали убедительную игру - в четвертьфинале разгромили сборную Перу со счетом 45:14. Однако в полуфинале в ожесточенной борьбе "сине-желтые" уступили команде Италии – 40:45.

Несмотря на яркий заключительный поединок победившего Дарио Кавальере (11:5) Андрея Ягодки, итоговый счет оказался в пользу итальянцев.

В решающем противостоянии за пьедестал сборная Украины одолела представителей Польши с результатом 45:38.

Юбилейная награда для Украины

Полученная саблистами "бронза" стала 10-й наградой для сборной Украины на чемпионате мира среди военнослужащих в Веспреме.

Украинские армейские спортсмены продолжают успешно выступать на международной арене CISM, пополняя медальный зачет страны на мировом первенстве в Венгрии.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины завоевала "серебро" ЧМ-2026 в командной шпаге впервые за 7 лет.

Теги: Спортсмены Сборная Украины Чемпионат мира
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