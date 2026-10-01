Юбилейный успех в Венгрии: украинские саблисты добыли "бронзу" ЧМ среди военнослужащих

Мужская сборная Украины по фехтованию на саблях добыла в борьбе бронзовые награды на чемпионате мира среди военнослужащих (CISM), который проходит в венгерском Веспреме. В поединке за третье место украинские спортсмены уверенно одолели соперников из Польши.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные данные Международного совета военного спорта (CISM).
Украинскую команду в Веспреме представлял квартет в составе Андрея Ягодки, Алексея Стаценко, Юрия Цапа и Богдана Боговина.
На турнирной дистанции украинские фехтовальщики продемонстрировали убедительную игру - в четвертьфинале разгромили сборную Перу со счетом 45:14. Однако в полуфинале в ожесточенной борьбе "сине-желтые" уступили команде Италии – 40:45.
Несмотря на яркий заключительный поединок победившего Дарио Кавальере (11:5) Андрея Ягодки, итоговый счет оказался в пользу итальянцев.
В решающем противостоянии за пьедестал сборная Украины одолела представителей Польши с результатом 45:38.
Полученная саблистами "бронза" стала 10-й наградой для сборной Украины на чемпионате мира среди военнослужащих в Веспреме.
Украинские армейские спортсмены продолжают успешно выступать на международной арене CISM, пополняя медальный зачет страны на мировом первенстве в Венгрии.
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