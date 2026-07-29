Впервые за 7 лет: сборная Украины завоевала "серебро" ЧМ-2026 в командной шпаге

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала серебряные награды в командных соревнованиях на чемпионате мира-2026, который продолжается в Гонконге. В финальном противостоянии "сине-желтые" уступили команде Казахстана.

Драматический путь в финал

Украинская команда в составе Романа Свечкаря, Никиты Кошмана, Евгения Макиенко и Михаила Краснюка уверенно преодолела сетку соревнований. На пути к решающему поединку украинцы (сеянные под седьмым номером) одержали серию напряженных побед над Швецией (45:35), Польшей (41:40), Швейцарией (39:37) и Израилем (45:44).

В финале украинцам противостояла сборная Казахстана (5-й номер посева), возглавляемая украинским специалистом Александром Горбачуком.

Напряженная дуэль за "золото"

Команды со старта финала демонстрировали равную борьбу, не позволяя друг другу уйти в значительный отрыв. Впрочем, на экваторе поединка казахские шпажисты смогли создать решающий гандикап. Несмотря на все попытки "сине-желтых" отыграться, матч завершился со счетом 40:45 в пользу соперников.

Первая медаль с 2019 года

Полученное "серебро" стало весомым достижением для отечественного фехтования, ведь в последний раз сборная Украины боролась за медаль ЧМ в мужской командной шпаге еще в 2019-м году в Будапеште (тогда команда также получила "серебро").

В целом мужская сборная Украины в этой дисциплине является двукратным чемпионом мира - золотые награды украинцы получали в 1997 и 2015 годах.