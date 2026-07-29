rbc.ua
UA | RU
Среда, 29 июля 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Другое Впервые за 7 лет: сборная Украины завоевала "серебро" ЧМ-2026 в командной шпаге
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 29 июля 2026 · 16:41

Впервые за 7 лет: сборная Украины завоевала "серебро" ЧМ-2026 в командной шпаге

На пути в финал украинцы выдали несколько драматических матчей
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Впервые за 7 лет: сборная Украины завоевала "серебро" ЧМ-2026 в командной шпаге
Украинские шпажисты отдали немало эмоций (Фото: fencing_fie, Instagram)

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала серебряные награды в командных соревнованиях на чемпионате мира-2026, который продолжается в Гонконге. В финальном противостоянии "сине-желтые" уступили команде Казахстана.

О результатах выступлений украинских шпажистов рассказывает Sport RBC.UA.

Драматический путь в финал

Украинская команда в составе Романа Свечкаря, Никиты Кошмана, Евгения Макиенко и Михаила Краснюка уверенно преодолела сетку соревнований. На пути к решающему поединку украинцы (сеянные под седьмым номером) одержали серию напряженных побед над Швецией (45:35), Польшей (41:40), Швейцарией (39:37) и Израилем (45:44).

В финале украинцам противостояла сборная Казахстана (5-й номер посева), возглавляемая украинским специалистом Александром Горбачуком.

Напряженная дуэль за "золото"

Команды со старта финала демонстрировали равную борьбу, не позволяя друг другу уйти в значительный отрыв. Впрочем, на экваторе поединка казахские шпажисты смогли создать решающий гандикап. Несмотря на все попытки "сине-желтых" отыграться, матч завершился со счетом 40:45 в пользу соперников.

Первая медаль с 2019 года

Полученное "серебро" стало весомым достижением для отечественного фехтования, ведь в последний раз сборная Украины боролась за медаль ЧМ в мужской командной шпаге еще в 2019-м году в Будапеште (тогда команда также получила "серебро").

В целом мужская сборная Украины в этой дисциплине является двукратным чемпионом мира - золотые награды украинцы получали в 1997 и 2015 годах.

Ранее мы сообщали, что Алина Полозюк получила первую в истории Украины медаль ЧМ по фехтованию на рапирах

Теги: Спортсмены
Главные матчи
Лига конференций 29 июля 20:00
Копенгаген - : - Полесье
Лига Европы 30 июля 20:45
ПАОК - : - Динамо
Лига конференций 30 июля 21:30
Гент - : - ЛНЗ
Главные новости
Без права на ошибку: где смотреть матч "Копенгаген" - "Полесье" в Лиге конференций Без права на ошибку: где смотреть матч "Копенгаген" - "Полесье" в Лиге конференций Украина подала апелляцию в CAS из-за решения МОК в отношении Олимпийского комитета России Украина подала апелляцию в CAS из-за решения МОК в отношении Олимпийского комитета России ФИФА продает Чемпионат мира. Почему план Инфантино – плохая идея для футбола ФИФА продает Чемпионат мира. Почему план Инфантино – плохая идея для футбола
Мнения
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Даниил Вереитин
Свет в конце тоннеля: "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ не расстроили в еврокубках Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Максим Гайовий
Сушкин и Грищук будут легитимны в национальной сборной Украины Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель