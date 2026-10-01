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Футбол 01 октября 2026 · 13:41

Серьезная дыра в защите: сборная Украины потеряла одного из лидеров

Защитник национальной сборной Украины не поможет команде из-за проблем со здоровьем
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Серьезная дыра в защите: сборная Украины потеряла одного из лидеров
Виталий Миколенко (Фото: УАФ)
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Защитник сборной Украины Виталий Миколенко не сможет поучаствовать в матче третьего тура Лиги наций против Северной Ирландии. Это связано со здоровьем левого защитника "сине-желтых".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на брифинг главного тренера "сине-желтых" Андреа Мальдеры.

Причина отсутствия и состояние футболиста

Руководитель национальной команды объяснил решение оставить защитника вне игры заботой о его физическом состоянии.

"К сожалению, мы не можем рассчитывать на Николенко, он не очень хорошо себя чувствует. Мы не хотим, чтобы он получил еще более серьезное повреждение", - заявил Мальдера.

Стоит отметить, что Миколенко отыграл все 94 минуты в стартовом матче турнира против Венгрии, однако уже во второй игре против Грузии оказался вне заявки из-за повреждения ноги. Тогда тренерский штаб тоже решил не рисковать здоровьем игрока.

Турнирное положение и время матча

Украинцы приступили к новому розыгрышу Лиги наций с двух беспроигрышных поединков. В первом туре благодаря голу Сикана минимально обыграли Венгрию, а во втором – сыграли вничью против Грузии.

Соперник украинцев, сборная Северной Ирландии, имеет аналогичное наследие - победу над грузинами и ничью с Венгрией.

Таким образом, именно встреча Украины и Северной Ирландии может определить лидера группы. Поединок 3 тура состоится в пятницу, 2 октября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что украинские арбитры получили назначение на ключевой матч Лиги наций.

Теги: Футбол Лига наций
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Лига наций 1 октября 21:45
Дания - : - Португалия
Лига наций 1 октября 21:45
Германия - : - Сербия
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