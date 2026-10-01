Серьезная дыра в защите: сборная Украины потеряла одного из лидеров

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко не сможет поучаствовать в матче третьего тура Лиги наций против Северной Ирландии. Это связано со здоровьем левого защитника "сине-желтых".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на брифинг главного тренера "сине-желтых" Андреа Мальдеры .

Причина отсутствия и состояние футболиста

Руководитель национальной команды объяснил решение оставить защитника вне игры заботой о его физическом состоянии.

"К сожалению, мы не можем рассчитывать на Николенко, он не очень хорошо себя чувствует. Мы не хотим, чтобы он получил еще более серьезное повреждение", - заявил Мальдера.

Стоит отметить, что Миколенко отыграл все 94 минуты в стартовом матче турнира против Венгрии, однако уже во второй игре против Грузии оказался вне заявки из-за повреждения ноги. Тогда тренерский штаб тоже решил не рисковать здоровьем игрока.

Турнирное положение и время матча

Украинцы приступили к новому розыгрышу Лиги наций с двух беспроигрышных поединков. В первом туре благодаря голу Сикана минимально обыграли Венгрию, а во втором – сыграли вничью против Грузии.

Соперник украинцев, сборная Северной Ирландии, имеет аналогичное наследие - победу над грузинами и ничью с Венгрией.

Таким образом, именно встреча Украины и Северной Ирландии может определить лидера группы. Поединок 3 тура состоится в пятницу, 2 октября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.