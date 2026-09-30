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Футбол 30 сентября 2026 · 19:22

Разсудят участников ЧМ-2026: украинские арбитры получили назначение на ключевой матч Лиги наций

Отечественные судьи полностью сформировали бригаду на поединок
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Разсудят участников ЧМ-2026: украинские арбитры получили назначение на ключевой матч Лиги наций
Алексей Древинский (фото: ФК "Динамо")
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Европейский союз футбольных ассоциаций принял решение о назначении судейской бригады на очередной тур Лиги наций. Обслуживать принципиальный поединок в группе B4 между сборными Боснии и Герцеговины и Швеции было доверено представителям Украины.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт организации .

Кто вошел в состав украинской бригады

Главным арбитром на этот ответственный матч назначен Алексей Деревинский. На боковых линиях ему помогут ассистенты Алексей Миронов и Светлана Грушко, а обязанности четвертого судьи будет исполнять Дмитрий Кубряк.

Помимо арбитров в поле, украинское представительство будет и в видеокомнате. За работу системы видеоповторов (ВАР) в этом матче будут отвечать Денис Шурман и его ассистент Дмитрий Панчишин, поэтому встреча будет полностью обслуживаться нашей судейской бригадой.

Турнирный контекст поединка

Игра состоится 2 октября в боснийском городе Зеница, а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Матч имеет огромное значение для турнирной развязки в группе.

После двух сыгранных туров сборная Швеции уверенно возглавляет турнирную таблицу своего квартета, имея в активе шесть очков. Тем временем команда Боснии и Герцеговины набрала четыре балла и занимает вторую позицию.

Обе команды были участниками финальной стадии чемпионата мира-2026.

Ранее стало известно, кто рассудит матч Украина – Северная Ирландия в Лиге наций.

Теги: Футбол Лига наций
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