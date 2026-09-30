Розсудять учасників ЧС-2026: українські арбітри отримали призначення на ключовий матч Ліги націй

Європейський союз футбольних асоціацій ухвалив рішення щодо призначення суддівської бригади на черговий тур Ліги націй. Обслуговувати принциповий поєдинок у групі B4 між збірними Боснії і Герцеговини та Швеції довірили представникам України.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт організації .

Хто увійшов до складу української бригади

Головним арбітром на цей відповідальний матч призначено Олексія Деревінського. На бокових лініях йому допомагатимуть асистенти Олексій Миронов та Світлана Грушко, а обов'язки четвертого судді виконуватиме Дмитро Кубряк.

Окрім арбітрів у полі, українське представництво буде й у відеокімнаті. За роботу системи відеоповторів (ВАР) у цьому матчі відповідатимуть Денис Шурман та його асистент Дмитро Панчишин, тож зустріч повністю обслуговуватиметься нашою суддівською бригадою.

Турнірний контекст поєдинку

Гра відбудеться 2 жовтня у боснійському місті Зеніця, а стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Матч має величезне значення для турнірної розв'язки в групі.

Після двох зіграних турів збірна Швеції впевнено очолює турнірну таблицю свого квартету, маючи в активі шість очок. Тим часом команда Боснії і Герцеговини набрала чотири бали і наразі посідає другу позицію.

Зазначимо, що обидві команди були учасниками фінальної стадії чемпіонату світу-2026.