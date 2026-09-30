Розсудять учасників ЧС-2026: українські арбітри отримали призначення на ключовий матч Ліги націй

Європейський союз футбольних асоціацій ухвалив рішення щодо призначення суддівської бригади на черговий тур Ліги націй. Обслуговувати принциповий поєдинок у групі B4 між збірними Боснії і Герцеговини та Швеції довірили представникам України.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт організації.
Головним арбітром на цей відповідальний матч призначено Олексія Деревінського. На бокових лініях йому допомагатимуть асистенти Олексій Миронов та Світлана Грушко, а обов'язки четвертого судді виконуватиме Дмитро Кубряк.
Окрім арбітрів у полі, українське представництво буде й у відеокімнаті. За роботу системи відеоповторів (ВАР) у цьому матчі відповідатимуть Денис Шурман та його асистент Дмитро Панчишин, тож зустріч повністю обслуговуватиметься нашою суддівською бригадою.
Гра відбудеться 2 жовтня у боснійському місті Зеніця, а стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Матч має величезне значення для турнірної розв'язки в групі.
Після двох зіграних турів збірна Швеції впевнено очолює турнірну таблицю свого квартету, маючи в активі шість очок. Тим часом команда Боснії і Герцеговини набрала чотири бали і наразі посідає другу позицію.
Зазначимо, що обидві команди були учасниками фінальної стадії чемпіонату світу-2026.
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