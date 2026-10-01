rbc.ua
UA | RU
Четверг, 01 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол Звезда "Ливерпуля" и его отец попали в базу "Миротворца" после матча Венгрия – Украина
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 01 октября 2026 · 22:22

Звезда "Ливерпуля" и его отец попали в базу "Миротворца" после матча Венгрия – Украина

Эпизод на поле завершился громким скандалом в соцсетях
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Звезда "Ливерпуля" и его отец попали в базу "Миротворца" после матча Венгрия – Украина
Милош Керкез (фото: instagram.com/miloskerkezofficial)
Add as a preferred source on Google

Защитник английского "Ливерпуля" и сборной Венгрии Милош Керкез вместе с отцом оказались в центре громкого международного скандала. Из-за провокационных публикаций в сети обоих фигурантов внесли в базу центра "Миротворец".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сайт "Миротворец".

Столкновение в матче и скандальный трек

Поводом для скандала стала концовка матча Лиги наций между сборными Венгрии и Украины. Тогда на поле произошла массовая стычка, во время которой Керкез схватил за футболку украинского хавбека Виктора Цыганкова.

На следующий день отец венгерского защитника Себастьян Зан опубликовал в соцсетях фотографию этого эпизода. Публикацию он сопроводил композицией Russian Paradise российских исполнителей Ноггано и АК-47. Хотя впоследствии пост был удален, его успели заметить болельщики.

Скандальный жест вызвал резкое возмущение как среди украинских, так и среди английских фанатов "Ливерпуля", поскольку сам игрок публично не прокомментировал поступок отца.

Решение "Миротворца"

На ресурсе "Миротворец" и Керкеза, и его отца назвали провокаторами, обвинив в поддержке российской агрессии и действиях против национальной безопасности Украины.

"Центр Миротворец просит правоохранительные органы рассматривать эту публикацию на сайте как заявление о совершении данным гражданином сознательных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка", – говорится в заявлении центра.

Стоит отметить, что Керкез родился на территории современной Сербии, известной своими пророссийскими настроениями. Ранее Милош также выступал за английский "Борнмут", где его партнером по обороне был футболист сборной Украины Илья Забарный.

Ранее мы сообщали, что Израиль обратился в УЕФА из-за скандального удаления футболиста.

Теги: Футбол Лига наций Миротворец
Главные матчи
Лига наций 1 октября 21:45
Дания - : - Португалия
Лига наций 1 октября 21:45
Германия - : - Сербия
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Разгром в принципиальной битве: "Сокол" и "Кременчуг" сошлись в чемпионате Украины Разгром в принципиальной битве: "Сокол" и "Кременчуг" сошлись в чемпионате Украины Украинская надежда Формулы-1 определилась с командой на новый сезон Украинская надежда Формулы-1 определилась с командой на новый сезон Официально: Кабаел проведет первую защиту титула WBC против 42-летнего ветерана Официально: Кабаел проведет первую защиту титула WBC против 42-летнего ветерана
Мнения
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер