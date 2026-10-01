Звезда "Ливерпуля" и его отец попали в базу "Миротворца" после матча Венгрия – Украина

Защитник английского "Ливерпуля" и сборной Венгрии Милош Керкез вместе с отцом оказались в центре громкого международного скандала. Из-за провокационных публикаций в сети обоих фигурантов внесли в базу центра "Миротворец".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сайт "Миротворец" .

Столкновение в матче и скандальный трек

Поводом для скандала стала концовка матча Лиги наций между сборными Венгрии и Украины. Тогда на поле произошла массовая стычка, во время которой Керкез схватил за футболку украинского хавбека Виктора Цыганкова.

На следующий день отец венгерского защитника Себастьян Зан опубликовал в соцсетях фотографию этого эпизода. Публикацию он сопроводил композицией Russian Paradise российских исполнителей Ноггано и АК-47. Хотя впоследствии пост был удален, его успели заметить болельщики.

Скандальный жест вызвал резкое возмущение как среди украинских, так и среди английских фанатов "Ливерпуля", поскольку сам игрок публично не прокомментировал поступок отца.

Решение "Миротворца"

На ресурсе "Миротворец" и Керкеза, и его отца назвали провокаторами, обвинив в поддержке российской агрессии и действиях против национальной безопасности Украины.

"Центр Миротворец просит правоохранительные органы рассматривать эту публикацию на сайте как заявление о совершении данным гражданином сознательных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка", – говорится в заявлении центра.

Стоит отметить, что Керкез родился на территории современной Сербии, известной своими пророссийскими настроениями. Ранее Милош также выступал за английский "Борнмут", где его партнером по обороне был футболист сборной Украины Илья Забарный.