Разгром в принципиальной битве: "Сокол" и "Кременчуг" сошлись в чемпионате Украины

Киевский "Сокол" победно начал выступления в новом сезоне чемпионата Украины по хоккею. В перенесенном матче 1-го тура столичная команда на выезде уверенно обыграла "Кременчуг".

Уверенный старт киевлян и дубли лидеров

Киевляне открыли счет уже на второй минуте встречи благодаря точному броску Максима Жеребко, а в начале второго периода Даниил Тищенко и Артем Кальсин довели преимущество команды до разгромного – 3:0.

Хозяева попытались вернуться в игру после шайбы Архипа Небояна, однако "Сокол" полностью контролировал ситуацию на льду. К завершению матча Кальсин и Тищенко оформили по дублю, а еще одну шайбу в актив записал Александр Горлушко. Важным фактором успеха стала реализация численного преимущества – киевляне четырежды наказывали соперников за удаления.

Неудачное начало для "Кременчуга"

Для "Кременчуга" это уже второе поражение подряд на старте нового сезона. Ранее команда неожиданно уступила новичку чемпионата - клубу "Шершни".

"Сокол" же начал чемпионат с выездной победы и повторил успех в финале Кубка Украины , где также одолел "Кременчуг".

Чемпионат Украины по хоккею

"Кременчуг" – "Сокол" – 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

Шайбы: 01:30 Жеребко - 0:1, 20:49 Тищенко - 0:2, 22:52 Кальсин (Тимченко) - 0:3, 26:54 Небоян (Полищук, Поддубный) - 1:3, 35:36 Кальсин (Толстушко, Тимченко) - 1:4, 43:15 Горлушко (Тищенко) - 1:5, 46:05 Геворкян (Полищук) - 2:5, 49:01 Тищенко (Горлушко) - 2:6