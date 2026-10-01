Розгром у принциповій битві: "Сокіл" і "Кременчук" зійшлися у чемпіонаті України

Київський "Сокіл" переможно розпочав виступи в новому сезоні чемпіонату України з хокею. У перенесеному матчі 1-го туру столична команда на виїзді впевнено переграла "Кременчук".

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Впевнений старт киян та дублі лідерів

Кияни відкрили рахунок уже на другій хвилині зустрічі завдяки точному кидку Максима Жеребка, а на початку другого періоду Данило Тищенко та Артем Кальсін довели перевагу команди до розгромної – 3:0.

Господарі спробували повернутися в гру після шайби Архипа Небояна, проте "Сокіл" повністю контролював ситуацію на льоду. До завершення матчу Кальсін та Тищенко оформлили по дублю, а ще одну шайбу до активу записав Олександр Горлушко. Важливим фактором успіху стала реалізація чисельної переваги – кияни чотири рази карали суперників за вилучення.

Невдалий початок для "Кременчука"

Для "Кременчука" це вже друга поразка поспіль на старті нового сезону. Раніше команда несподівано поступилася новачку чемпіонату – клубу "Шершні".

"Сокіл" же розпочав чемпіонат із виїзної перемоги та повторив успіх у фіналі Кубка України, де також здолав "Кременчук".

Чемпіонат України з хокею

"Кременчук" – "Сокіл" – 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

Шайби: 01:30 Жеребко - 0:1, 20:49 Тищенко - 0:2, 22:52 Кальсін (Тимченко) - 0:3, 26:54 Небоян (Поліщук, Піддубний) - 1:3, 35:36 Кальсін (Толстушко, Тимченко) - 1:4, 43:15 Горлушко (Тищенко) - 1:5, 46:05 Геворкян (Поліщук) - 2:5, 49:01 Тищенко (Горлушко) - 2:6