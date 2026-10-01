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Футбол 01 жовтня 2026 · 22:22

Зірка "Ліверпуля" та його батько потрапили до бази "Миротворця" після матчу Угорщина – Україна

Епізод на полі завершився гучним скандалом у соцмережах
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Зірка "Ліверпуля" та його батько потрапили до бази "Миротворця" після матчу Угорщина – Україна
Мілош Керкез (фото: instagram.com/miloskerkezofficial)
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Захисник англійського "Ліверпуля" та збірної Угорщини Мілош Керкез разом із батьком опинилися в центрі гучного міжнародного скандалу. Через провокаційні публікації в мережі обох фігурантів внесли до бази центру "Миротворець".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на сайт "Миротворець".

Сутичка у матчі та скандальний трек

Приводом для скандалу стала кінцівка матчу Ліги націй між збірними Угорщини та України. Тоді на полі сталася масова сутичка, під час якої Керкез схопив за футболку українського хавбека Віктора Циганкова.

Наступного дня батько угорського захисника Себастьян Зан опублікував у соцмережах фотографію цього епізоду. Допис він супроводив композицією Russian Paradise російських виконавців Ноггано та АК-47. Хоча згодом публікацію було видалено, її встигли помітити вболівальники.

Скандальний жест викликав різке обурення як серед українських, так і серед англійських фанатів "Ліверпуля", адже сам гравець публічно не прокоментував вчинок батька.

Рішення "Миротворця"

На ресурсі "Миротворець" і Керкеза, і його батька назвали провокаторами, звинувативши у підтримці російської агресії та діях проти національної безпеки України.

"Центр Миротворець просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином свідомих діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку", – йдеться у заяві центру.

Варто зазначити, що Керкез народився на території сучасної Сербії, відомої своїми проросійськими настроями. Раніше Мілош також виступав за англійський "Борнмут", де його партнером у захисті був футболіст збірної України Ілля Забарний.

Раніше ми повідомляли, що Ізраїль звернувся до УЄФА через скандальне вилучення футболіста.

Теги: Футбол Ліга націй Миротворець
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