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Інше 01 жовтня 2026 · 20:53

Українська надія Формули-1 визначився з командою на новий сезон

17-річний Олександр Бондарєв продовжить кар'єру за підтримки академії Williams
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Українська надія Формули-1 визначився з командою на новий сезон
Олександр Бондарєв (фото: instagram.com/pilot.bondarev)
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Український пілот Олександр Бондарєв визначився з командою, за яку виступатиме у сезоні-2027 Формули регіонального європейського чемпіонату. 17-річний гонщик приєднався до французької R-ace GP.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу команди.

Новий етап у кар'єрі

Деталі угоди офіційно не розголошуються, проте сам гонщик зазначає, що дуже радий розпочати повноцінний сезон із новими партнерами під егідою академії Williams.

Керівник команди Тібо де Меріндоль високо оцінив потенціал українця після літніх тестів.

"Тести, які ми провели з Олександром цього літа, дали дуже позитивні результати як щодо його виступів на трасі, так і щодо якості його інтеграції в команду. Його природна швидкість, менталітет та працьовитість дають нам усі підстави підійти до сезону 2027 року з великими амбіціями", - сказав він.

Українська надія Формули-1 визначився з командою на новий сезон

Гучні успіхи на трасах

Нагадаємо, у вересні Бондарєв дебютував у Формулі Європи (FREC), приєднавшись на два останні етапи сезону. У першій гонці вікенду в Імолі українець фінішував на подіумі, а у третій – здобув блискучу перемогу.

Таким чином, 17-річний хлопець став першим українським пілотом, кому покорилася подібна вершина в Регіональних Формулах. До цього Бондарєв виграв чемпіонат UAE4 Series, а у 2025 році став чемпіоном E4 Rookie Championship.

Тепер на нього чекає повноцінний виступ у складі R-ace GP у наступному році.

Раніше ми писали, що легендарний пілот Формули-1 вибив у команди контракт мрії.

Теги: Формула-1
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