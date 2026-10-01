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Бокс 01 жовтня 2026 · 18:20

Офіційно: Кабаєл проведе перший захист титулу WBC проти 42-річного ветерана

Бій відбудеться наприкінці осені в Німеччині
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Офіційно: Кабаєл проведе перший захист титулу WBC проти 42-річного ветерана
Агіт Кабаєл (фото: instagram.com/agitkabayel)
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Чемпіон світу WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл отримав суперника для першого захисту титулу. Німецький боксер проведе поєдинок проти непереможеного Нельсона Хіси з Албанії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Queensberry Promotions.

Коли і де відбудеться бій

Поєдинок між чемпіоном WBC у надважкій вазі Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО) та албанцем Нельсоном Хісою (25-0, 23 КО) відбудеться 28 листопада у німецькому Дюссельдорфі на арені "Merkur Spiel-Arena". Трансляція події буде доступна на платформі DAZN.

Для Кабаєла це буде перший захист чемпіонського поясу WBC. Німець став повноцінним володарем титулу після того, як Олександр Усик добровільно відмовився від чемпіонських поясів.

Анонсу поєдинка передувала чимала інтрига: раніше промоутер Фрэнк Воррен заявляв про відмову Хіси прийняти бій. Проте боксер спростував ці слова та заявив, що готовий розкрити деталі підписаного контракту. Після чого сам Кабаєл підтвердив готовність вийти в ринг.

Свій останній бій Кабаєл провів у січні. Він достроково переміг поляка Даміана Книбу, зупинивши суперника у третьому раунді.

Офіційно: Кабаєл проведе перший захист титулу WBC проти 42-річного ветерана

Що відомо про Хісу

42-річний Нельсон Хіса залишається непереможеним на професійному ринзі. Албанець провів 25 боїв і здобув 25 перемог, 23 з яких завершив достроково. Хіса розпочав професійну кар'єру лише у 2022 році. Наразі албанець володіє поясом WBO Global у надважкій вазі.

У 2026 році Хіса провів лише один поєдинок. У серпні він зустрівся з норвежцем Томасом Нармо та переміг суперника технічним нокаутом у другому раунді.

Бій із Кабаєлом стане для Хіси першим поєдинком за титул чемпіона світу.

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Теги: Бокс
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