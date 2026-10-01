Свитолина, Снигур и Ястремская получили соперниц во втором круге China Open: когда и с кем сыграют

На престижном турнире категории WTA 1000 в китайском Пекине завершились матчи стартового раунда. По их итогам три украинских теннисистки продолжат борьбу за престижный трофей на следующей стадии соревнований.

С кем сыграют украинки

В основную сетку турнира в Пекине попали шесть представительниц Украины, однако барьер первого круга преодолели не все. Ангелина Калинина, Александра Олейникова и Юлия Стародубцева завершили выступления после стартовых поражений.

Тем временем Дарья Снигур и Даяна Ястремская одержали победы в своих матчах на старте соревнований. К ним во втором круге присоединится Элина Свитолина, которая получила статус шестой сеяной и начинает путь сразу с этой стадии.

Элина Свитолина сыграет против чешки Катержины Синяковой. Предстоящая встреча станет уже шестой в очной истории - предыдущие пять поединков неизменно завершались в пользу украинки.

Дарья Снигур встретится с итальянкой Жасмин Паолини, которая имеет 14-й номер посева.

Даяна Ястремская померяется силами с полькой Маей Хвалинской. Одесситка намерена развить успех после того, как в первом круге ей удалось прервать неприятную серию из четырех поражений подряд.

Матчи второго круга турнира в Пекине стартуют в пятницу, 2 октября.

Интересные факты о соперницах

Синякова входила в состав сборной Чехии в финале Кубка Билли Джин Кинг-2026. Чешская команда тогда победила Украину, которую возглавляла Свитолина, со счетом 2:0.

Паолини также представляла Италию на Кубке Билли Джин Кинг-2026. В полуфинале итальянки уступили Украине со счетом 0:2.

Хвалинская в сезоне-2026 сенсационно дошла до финала Ролан Гаррос в статусе квалифаерки. На пути к решающему матчу полька одержала девять побед подряд, находясь за пределами топ-100 мирового рейтинга.