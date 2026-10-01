rbc.ua
UA | RU
Четверг, 01 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Теннис Радикальные изменения: в WTA планируют реформу Итогового турнира
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 01 октября 2026 · 12:48

Радикальные изменения: в WTA планируют реформу Итогового турнира

Женская теннисная ассоциация может отказаться от группового этапа, расширить сетку и изменить систему начисления очков.
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Радикальные изменения: в WTA планируют реформу Итогового турнира
В этом году турнир последний раз пройдет в Индиан-Уэллсе (Фото: WTA)
Add as a preferred source on Google

Женская теннисная ассоциация (WTA) рассматривает возможность радикального изменения формата проведения Итогового турнира с 2027 года. Причиной потенциальных реформ явилось сокращение продолжительности соревнований.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на известного спортивного журналиста Бена Ротенберга.

Новый дом турнира и сокращение сроков

С 2027 по 2029 год WTA Finals будет проходить в американском городе Шарлотт на арене Spectrum Center. Из-за новой локации продолжительность Итогового турнира сократят с традиционных восьми дней только до пяти.

Именно необходимость уложиться в пятидневный срок заставила руководство WTA искать новые варианты проведения турнира:

  • рассматривается отказ от группового этапа в пользу классического плейофа (на выбывание), а также расширение одиночной сетки свыше нынешних 8 теннисисток.
  • с 2027 года два места на WTA Finals могут распределять по очкам, набранным исключительно на турнирах WTA - без учета результатов на турнирах Grand Slam.

К слову, по системе плейоф турнир уже проводился в период с 1983 по 2002 годы.

Стимул для выступлений на турнирах WTA

Новая система распределения путевок призвана повысить мотивацию теннисисток выступать на турнирах Тура в условиях, когда Grand Slam все больше воспринимается как главный приоритет сезона.

Сейчас пропуск на WTA Finals получают семь лучших теннисисток по результатам Чемпионской гонки. Восьмое место забронировано для одной из чемпионок Grand Slam текущего сезона, входящей в топ-20 и еще не квалифицировавшейся напрямую.

В 2026 году женский Итоговый турнир будет принимать американский Индиан-Уэллс.

Ранее мы рассказывали об изменениях в рейтинге украинских теннисисток после розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг.

Теги: Теннис
Главные матчи
Лига наций 1 октября 21:45
Дания - : - Португалия
Лига наций 1 октября 21:45
Германия - : - Сербия
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
После 23 лет: Роналду завершил карьеру в сборной Португалии. После 23 лет: Роналду завершил карьеру в сборной Португалии. Более 3 часов на корте: Стародубцева уступила эксроссиянке на старте турнира WTA 1000 в Пекине Более 3 часов на корте: Стародубцева уступила эксроссиянке на старте турнира WTA 1000 в Пекине Рекорд Кросби и перестрелка в Денвере: результаты НХЛ Рекорд Кросби и перестрелка в Денвере: результаты НХЛ
Мнения
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер