Радикальные изменения: в WTA планируют реформу Итогового турнира

Женская теннисная ассоциация (WTA) рассматривает возможность радикального изменения формата проведения Итогового турнира с 2027 года. Причиной потенциальных реформ явилось сокращение продолжительности соревнований.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на известного спортивного журналиста Бена Ротенберга.
С 2027 по 2029 год WTA Finals будет проходить в американском городе Шарлотт на арене Spectrum Center. Из-за новой локации продолжительность Итогового турнира сократят с традиционных восьми дней только до пяти.
Именно необходимость уложиться в пятидневный срок заставила руководство WTA искать новые варианты проведения турнира:
К слову, по системе плейоф турнир уже проводился в период с 1983 по 2002 годы.
Новая система распределения путевок призвана повысить мотивацию теннисисток выступать на турнирах Тура в условиях, когда Grand Slam все больше воспринимается как главный приоритет сезона.
Сейчас пропуск на WTA Finals получают семь лучших теннисисток по результатам Чемпионской гонки. Восьмое место забронировано для одной из чемпионок Grand Slam текущего сезона, входящей в топ-20 и еще не квалифицировавшейся напрямую.
В 2026 году женский Итоговый турнир будет принимать американский Индиан-Уэллс.
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