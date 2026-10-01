Радикальные изменения: в WTA планируют реформу Итогового турнира

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на известного спортивного журналиста Бена Ротенберга .

Новый дом турнира и сокращение сроков

С 2027 по 2029 год WTA Finals будет проходить в американском городе Шарлотт на арене Spectrum Center. Из-за новой локации продолжительность Итогового турнира сократят с традиционных восьми дней только до пяти.

Именно необходимость уложиться в пятидневный срок заставила руководство WTA искать новые варианты проведения турнира:

рассматривается отказ от группового этапа в пользу классического плейофа (на выбывание), а также расширение одиночной сетки свыше нынешних 8 теннисисток.

с 2027 года два места на WTA Finals могут распределять по очкам, набранным исключительно на турнирах WTA - без учета результатов на турнирах Grand Slam.

К слову, по системе плейоф турнир уже проводился в период с 1983 по 2002 годы.

Стимул для выступлений на турнирах WTA

Новая система распределения путевок призвана повысить мотивацию теннисисток выступать на турнирах Тура в условиях, когда Grand Slam все больше воспринимается как главный приоритет сезона.

Сейчас пропуск на WTA Finals получают семь лучших теннисисток по результатам Чемпионской гонки. Восьмое место забронировано для одной из чемпионок Grand Slam текущего сезона, входящей в топ-20 и еще не квалифицировавшейся напрямую.

В 2026 году женский Итоговый турнир будет принимать американский Индиан-Уэллс.