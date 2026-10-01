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Теніс 01 жовтня 2026 · 12:48

Радикальні зміни: в WTA планують реформу Підсумкового турніру

Жіноча тенісна асоціація може відмовитися від групового етапу, розширити сітку та змінити систему нарахування очок
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Радикальні зміни: в WTA планують реформу Підсумкового турніру
Цього року турнір востаннє пройде в Індіан-Веллсі (Фото: WTA)
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Жіноча тенісна асоціація (WTA) розглядає можливість радикальної зміни формату проведення Підсумкового турніру з 2027-го року. Причиною потенційних реформ стало скорочення тривалості змагань.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на відомого спортивного журналіста Бена Ротенберга.

Новий дім турніру та скорочення термінів

З 2027-го по 2029-й рік WTA Finals проходитиме в американському місті Шарлотт на арені Spectrum Center. Через нову локацію тривалість Підсумкового турніру скоротять з традиційних восьми днів лише до п'яти.

Саме необхідність вкластися у п'ятиденний термін змусила керівництво WTA шукати нові варіанти проведення турніру:

  • розглядається відмова від групового етапу на користь класичного плейоф (на вибування), а також розширення одиночної сітки понад нинішні 8 тенісисток.
  • з 2027-го року два місця на WTA Finals можуть розподіляти за очками, набраними виключно на турнірах WTA - без урахування результатів на турнірах Grand Slam.

До слова, за системою плейоф турнір вже проводився у період з 1983-го по 2002-й роки.

Стимул для виступів на турнірах WTA

Нова система розподілу путівок покликана підвищити мотивацію тенісисток виступати на турнірах Туру в умовах, коли Grand Slam дедалі більше сприймаються як головний пріоритет сезону.

Зараз перепустки на WTA Finals отримують сім найкращих тенісисток за результатами Чемпіонської гонки. Восьме місце заброньоване для однієї з чемпіонок Grand Slam поточного сезону, яка входить до топ-20 і ще не кваліфікувалася напряму.

У 2026-му році жіночий Підсумковий турнір прийматиме американський Індіан-Веллс.

Раніше ми розповідали про зміни в рейтингу українських тенісисток після розіграшу Кубка Біллі Джин Кінг.

Теги: Теніс
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