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Теніс 01 жовтня 2026 · 17:30

Світоліна, Снігур та Ястремська отримали суперниць у другому колі China Open: коли і з ким зіграють

Три представниці України продовжують боротьбу на "тисячнику" в Пекіні
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Світоліна, Снігур та Ястремська отримали суперниць у другому колі China Open: коли і з ким зіграють
Ястремська перервала серію з чотирьох поразок (фото: instagram.com/dayana_yastremskay)
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На престижному турнірі категорії WTA 1000 у китайському Пекіні завершилися матчі стартового раунду. За їхніми підсумками три українські тенісистки продовжать боротьбу за престижний трофей у наступній стадії змагань.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

З ким зіграють українки

До основної сітки турніру в Пекіні потрапили шість представниць України, проте бар'єр першого кола подолали не всі. Ангеліна Калініна, Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева завершили виступи після стартових поразок.

Тим часом Дарія Снігур та Даяна Ястремська здобули перемоги у своїх матчах на початку змагань. До них у другому колі приєднається Еліна Світоліна, яка отримала статус шостої сіяної та розпочинає шлях одразу з цієї стадії.

Еліна Світоліна зіграє проти чешки Катержини Сінякової. Майбутня зустріч стане вже шостою в очній історії – попередні п'ять поєдинків незмінно завершувалися на користь українки.

Дарія Снігур зустрінеться з італійкою Жасмін Паоліні, яка має 14-й номер посіву.

Даяна Ястремська поміряється силами з полькою Маєю Хвалінською. Одеситка налаштована розвинути успіх після того, як у першому колі їй вдалося перервати неприємну серію з чотирьох поразок поспіль.

Матчі другого кола турніру в Пекіні стартують у п'ятницю, 2 жовтня.

Цікаві факти про суперниць

Синякова входила до складу збірної Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг-2026. Чеська команда тоді перемогла Україну, яку очолювала Світоліна, з рахунком 2:0.

Паоліні також представляла Італію на Кубку Біллі Джин Кінг-2026. У півфіналі італійки поступилися Україні з рахунком 0:2.

Хвалінська у сезоні-2026 сенсаційно дійшла до фіналу Ролан Гаррос у статусі кваліфаєрки. На шляху до вирішального матчу полька здобула дев'ять перемог поспіль, перебуваючи поза топ-100 світового рейтингу.

Раніше стало відомо, що WTA планує реформу Підсумкового турніру.

Теги: Теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська
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