Гол вратаря помог "Рейнджерс" и 16 шайб в Ванкувере: результаты НХЛ

В ночь на пятницу, 2 октября, в НХЛ прошли восемь матчей. "Рейнджерс" разбили "Тампу-Бэй", "Чикаго" всухую проиграло "Юте", а "Ванкувер" и "Эдмонтон" забросили на двоих 16 шайб.

Уверена победа "Коламбуса" и овертайм между "Нью-Джерси" и "Филадельфией"

В первых двух матчах игрового дня "Блю Джекетс" уверенно победили "Баффало Сейбрс", а "Нью-Джерси Девилс" в овертайме одолел "Филадельфию Флайерз".

"Коламбус" отдал лишь второй период, забрав первую и вторую 20-минутку. "Девилс" же после поражения по итогам первого периода довели дело до овертайма, в котором и дожали гостей.

"Коламбус Блю Джекетс" - "Баффало Сейбрс" - 6:3 (3:1, 1:2, 2:0)

"Нью-Джерси Девилс" - "Филадельфия Флайерз" - 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

"Рейнджерс" разгромили "Лайтнинг" с голом голкипера

Хозяева уверенно победили "Тампу-Бэй" со счетом 5:1, однако главным событием стала последняя шайба. Ее в пустые ворота "Лайтнинг" забросил вратарь Игорь Шестеркин.

Он перехватил шайбу в собственной зоне и точным броском через всю площадку поразил пустые ворота соперника. Шестеркин стал лишь 18-м голкипером в истории НХЛ, которому удалось забить.

"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Тампа-Бэй Лайтнинг" - 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Голевая перестрелка между "Ойлерз" и "Кэнакс"

"Ванкувер" и "Эдмонтон" выдали безумный матч, в котором "Ойлерз" взяли реванш за поражение в первом матче. Впрочем, "Кенакс" были близки к тому, чтобы отыграться - однако четырех заброшенных шайб в третьем периоде оказалось недостаточно.

"Ванкувер Кэнакс" - "Эдмонтон Ойлерз" - 7:9 (0:4, 3:4, 4:1)

Другие результаты дня

Среди других результатов следует отметить победу "Миннесоты" над "Нэшвиллом" (3:1) и победу в овертайме "Сан-Хосе" над "Флоридой" (4:3).

"Нэшвилл Предаторз" - "Миннесота Уайлд" - 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

"Калгари Флеймз" - "Сиэтл Кракен" - 1:6 (0:3, 0:0, 1:3)

"Юта Маммот" - "Чикаго Блэкхокс" - 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)

"Сан-Хосе Шаркс" - "Флорида Пантерз" - 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)