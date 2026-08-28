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Бокс 28 серпня 2026 · 23:06

"Ми незламні": Берінчик у Лондоні нагадав про війну в Україні

Український ексчемпіон світу зробив символічний жест напередодні важливого поєдинку в Лондоні
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Ми незламні": Берінчик у Лондоні нагадав про війну в Україні
Денис Берінчик і його прапор (фото: Lucky Punch)
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Денис Берінчик після офіційної процедури зважування перед боєм із британцем Семом Ноуксом розгорнув український прапор із написом "Ми незламні".

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Lucky Punch.

Берінчик продемонстрував український прапор

Після зважування український боксер з'явився перед публікою з прапором України, на якому був напис "Ми незламні".

Таким чином Берінчик зробив символічний жест напередодні свого повернення на професійний ринг після тривалої паузи. Він не боксував 18 місяців.

&quot;Ми незламні&quot;: Берінчик у Лондоні нагадав про війну в УкраїніДенис Берінчик із прапором "Ми незламні" (фото: Lucky Punch)

Коли відбудеться бій Берінчик – Ноукс

Поєдинок Дениса Берінчика та Сема Ноукса відбудеться 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні.

Бій пройде в легкій вазі, а на кону стоятиме титул WBO International, яким володіє британський боксер. Ноукс має рекорд 18 перемог та одну поразку, причому 16 своїх перемог він здобув нокаутом. Берінчик підходить до поєдинку з показником 19 перемог і одна поразка.

Для українця це буде перший бій після лютого 2025 року, коли він програв Кейшону Девісу нокаутом і втратив титул чемпіона світу WBO. Після цього Берінчик переніс операцію та тривалий час відновлювався.

Поєдинок Берінчик – Ноукс стане частиною вечора боксу, головною подією якого буде бій Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича.

Раніше Денис Берінчик поділився очікуваннями відносно прийдешьного поєдинку.

Теги: Бокс Денис Беринчик
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