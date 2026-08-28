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Футбол 28 серпня 2026 · 14:27

Зірковий англієць хоче стати одноклубником Миколенка: в "Евертоні" ще не ухвалили рішення

Девід Мойєс взяв паузу для міркування
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Зірковий англієць хоче стати одноклубником Миколенка: в "Евертоні" ще не ухвалили рішення
Джек Гріліш (фото: Getty Images)
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Джек Гріліш висловив бажання повернутися до "Евертона", за який він вже виступав на правах оренди. Девід Мойєс, головний тренер команди, за яку грає українець Віталій Миколенко, не розкриває деталі перемовин, але й не виключає можливість повернення Гріліша до його команди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Sky Sports.

Мойєс не визначився з майбутнім Гриліша

Окрім "Евертона", у послугах Гриліша зацікавлений "Сандерленд". Також у ЗМІ з'являлися повідомлення про можливе повернення футболіста до "Астон Вілли", де він провів значну частину кар'єри. Головний тренер "Евертона" Девід Мойєс поки не став підтверджувати, що "Евертон" планує повторно підписати Гриліша.

"Ми ще не ухвалили жодних остаточних рішень щодо цього. Ми займаємося підбором гравців і намагаємося, якщо це можливо, підсилити склад. Було б неправильно називати лише одну людину", – сказав Мойєс.

Таким чином, майбутнє Гриліша залишається невизначеним. "Евертон" оцінює різні варіанти посилення команди та може повернутися до питання трансферу англійця пізніше.

Контракт Гріліша належить "Манчестер Сіті", який заплатив "Астон Віллі" за цього гравця 100 мільйонів фунтів у 2021 році. Попередній сезон Гріліш провів у "Евертоні" на правах оренди.

"Евертон" не поспішає продавати Ндіає

Потенційне повернення Гриліша могло б вплинути на майбутнє іншого атакувального футболіста "Евертона" Ілімана Ндіає. Утім, Мойєс запевнив, що клуб не збирається поспішати з продажем одного зі своїх найкращих гравців.

"Ми точно не поспішаємо продавати наших найкращих футболістів. Нам немає про що хвилюватися. Наскільки я знаю, ми не отримували жодних контактів від інших клубів. Є багато інформації, яка шириться навколо, але вона не завжди відповідає дійсності", – зазначив тренер.

Таким чином, наразі "Евертон" не отримував офіційних пропозицій щодо Ндіає, а клуб продовжує розглядати варіанти комплектації складу перед новим сезоном.

Віталій Миколенко в "Евертоні"

Українські вболівальники мають особливий привід пильно стежити за "Евертоном", адже у його складі виступає Віталій Миколенко. Український лівий захисник прийшов до ліверпульського клубу у січні 2022 року. За його трансфер київське "Динамо" отримало біля 23 мільйонів євро.

За цей час Миколенко відіграв 160 матчів за "Евертон", у яких забив 4 м'ячі та віддав 5 результативних передач.

Попри можливі чутки про відхід з "Евертону", український футболіст у червні цього року підписав новий контракт із клубом: він гратиме у складі "ірисок" до 2029 року.

Тим часом "Ліверпуль" оформив дорогий трансфер нападника ПСЖ.

Теги: Эвертон Премьер лига Футбол
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