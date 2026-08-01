Сікан забив, Маліновський підвів: як українці зіграли у кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій

Українські футболісти взяли участь в останніх матчах кваліфікації до основного етапу Ліги Європи та Ліги конференцій. Данило Сікан допоміг "Андерлехту" розгромити "Кайрат", а от Руслан Маліновський підвів "Трабзонспор", який поступився "Ференцварошу".

Ліга Європи: як зіграли українці

Олександр Романчук та його "Університатя" (Крайова) не змогли подужати вірменський "Арарат": після нічиєї у першому матчі (1:1), у Вірменії команда українського захисника програла (0:1). Романчук відіграв повний матч, але допомогти своїй команді пробитися до основного етапу Ліги Європи так і не зміг.

Грузинська "Іберія", яку тренує українець Андрій Демченко, і в другому матчі програла польській "Ягеллонії" (0:4, 1:2) і теж завершила свій виступ у Лізі Європи. Але команда українського фахівця гратиме у Лізі конференцій.

"Бенфіка" наших Анатолія Трубіна та Георгія Судакова не мала проблем із данським "Орхусом": після перемоги у першому матчі (3:1), португальці не мали проблем і у другій зустрічі, вигравши із аналогічним рахунком. Трубін весь матч знову провів на лаві запасних, а от Судаков вийшов у стартовому складі та відіграв 64 хвилини.

А от Данило Сікан допоміг "Андерлехту" обіграти "Кайрат" (3:0), забишви другий м'яч своєї команди. Загалом, в останніх шести матчах Ліги Європи забив п'ять м'ячів, пробачивши лише грецький ПАОК. Окрім греків та "Кайрата" від 25-річного українського форварда постраждав шведський "Хаммарбю".

Найбільш невдало серед українців цей ігровий вечір провів Руслан Маліновський, який в матчі "Ференцварош" – "Трабзонспор" отримав пряму червону картку на 13-й хвилині матчу і залишив свою команду в меншості. Окрім українця, на початку другого тайму другу жовту отримав Сідні Лопес Кабрал. Вдев'ятьох "Трабзонспор" нічого не сміг протиставити угорцям – 0:4 у підсумку.

Українці у Лізі конференцій

Олексій Кащук відіграв повний матч за "Карабах" проти "Твенте". Після перемоги у виїзному протистоянні 1:0, азербайджанській команді залишалося лише не програти вдома. Але "Твенте" був безжальним – 4:1. Кащук відіграв повний матч, але результативними діями не відзначився.

Едуард Соболь з'явився на полі у складі чеського "Яблонця" в матчі проти "Рейнджерс". На 79-й хвилині українець замінив Їржи Сламу і його команда перемогла із рахунком 1:0. Цього вистачило, аби вийти до основного етапу Ліги конференцій.

Максим Хлань та його "Гурнік" на виїзді були биті "Монако" (1:4). Українець ідіграв 68 хвилин і нічим не допоміг своїй команді.

Без єврокубків залишився і Владислав Кочергін: його "Ракув" зазнав поразки від "Хайдука". Українець вийшов у стартовому складі польського клубу і відіграв 71 хвилину.