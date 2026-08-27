"Реал", "Інтер" і не тільки: "Шахтар" дізнався суперників в Лізі чемпіонів

В четвер, 27 серпня, пройшло жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів. На цій стадії представляти Україну буде "Шахтар", який дізнався своїх суперників.
Про результати жеребкування повідомляє Sport RBC.UA.
Нагадаємо, що з сезону-2024/25 в Лізі чемпіонів немає групового етапу. Натомість команди грають згідно із системою ліги. Згідно з нею кожен клуб грає з вісьмома суперниками в одноматчевих поєдинка - чотири гри проходять вдома, чотири інші на виїзді.
Суперників, а також статус домашнього/виїзного матчу визначають саме під час жеребкування. Кожна команда отримує двох суперників з кожного з чотирьох кошиків. Матч проти одного з суперників відбуватиметься вдома, а інший - на виїзді.
Крім "Шахтаря", до основного етапу потрапили п'ять команд, в складі яких є українці. Це мадридський "Реал" (голкіпер Андрій Лунін), празька "Славія" (голкіпер Назар Домчак), ПСЖ (захисник Ілля Забарний), "Слован" з Братислави (півзахисник Данило Ігнатенко та форвард Микола Кухаревич), а також грецький АЕК (вінгер Олександр Зубков).
Повний перелік команд в усіх чотирьох кошиках виглядає так:
Цього сезону суперниками "гірників" стали мадридський "Реал" (вдома), міланський "Інтер" (на виїзді), "Спортинг" (вдома), ПСВ (на виїзді), "Фенербахче" (вдома), РБ "Лейпциг" (на виїзді), АЕК (вдома) та "Слован" (на виїзді).
Точні дати матчі основного етапу "гірники" дізнаються в суботу, коли УЄФА опублікує розклад ігор.
Раніше ми повідомляли, що перед стартом виступів в Лізі чемпіонів "Шахтар" продовжив контракт з захисником збірної України.