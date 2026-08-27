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Футбол 27 серпня 2026 · 19:58

"Реал", "Інтер" і не тільки: "Шахтар" дізнався суперників в Лізі чемпіонів

Крім "гірників", на етапі ліги гратимуть п'ять команд з українськими легіонерами
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Реал", "Інтер" і не тільки: "Шахтар" дізнався суперників в Лізі чемпіонів
Боротьба за кубок Ліги чемпіонів по-справжньому починається (Фото: Getty Images)
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В четвер, 27 серпня, пройшло жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів. На цій стадії представляти Україну буде "Шахтар", який дізнався своїх суперників.

Про результати жеребкування повідомляє Sport RBC.UA.

Оновлена схема основного етапу

Нагадаємо, що з сезону-2024/25 в Лізі чемпіонів немає групового етапу. Натомість команди грають згідно із системою ліги. Згідно з нею кожен клуб грає з вісьмома суперниками в одноматчевих поєдинка - чотири гри проходять вдома, чотири інші на виїзді.

Суперників, а також статус домашнього/виїзного матчу визначають саме під час жеребкування. Кожна команда отримує двох суперників з кожного з чотирьох кошиків. Матч проти одного з суперників відбуватиметься вдома, а інший - на виїзді.

Склад учасників етапу Ліги

Крім "Шахтаря", до основного етапу потрапили п'ять команд, в складі яких є українці. Це мадридський "Реал" (голкіпер Андрій Лунін), празька "Славія" (голкіпер Назар Домчак), ПСЖ (захисник Ілля Забарний), "Слован" з Братислави (півзахисник Данило Ігнатенко та форвард Микола Кухаревич), а також грецький АЕК (вінгер Олександр Зубков).

Повний перелік команд в усіх чотирьох кошиках виглядає так:

  • Кошик 1: ПСЖ (Франція), "Баварія" (Німеччина), "Реал" Мадрид (Іспанія), "Ліверпуль" (Англія), "Інтер" (Італія), "Манчестер Сіті" (Англія), "Арсенал" (Англія), "Барселона" (Іспанія), "Атлетіко" Мадрид (Іспанія)
  • Кошик 2: "Боруссія" Дортмунд (Німеччина), "Рома" (Італія), "Спортинг" (Португалія), "Астон Вілла" (Англія), "Порту" (Португалія), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Брюгге" (Бельгія), "Бетіс" (Іспанія), ПСВ (Нідерланди)
  • Кошик 3: "Феєнорд" (Нідерланди), "Лілль" (Франція), "Буде-Глімт" (Норвегія), "Наполі" (Італія), "РБ Лейпциг" (Німеччина), "Вільярреал" (Іспанія), "Фенербахче" (Туреччина), "Шахтар" (Україна), "Галатасарай" (Туреччина).
  • Кошик 4: "Славія" Прага (Чехія), "Слован" Братислава (Словаччина), "Штутгарт" (Німеччина), АЕК Афіни (Греція), ЛАСК (Австрія), "Комо" (Італія), "Ланс" (Франція), "Вікінг" (Норвегія), "Сабах" (Азербайджан).

Суперники "Шахтаря"

Цього сезону суперниками "гірників" стали мадридський "Реал" (вдома), міланський "Інтер" (на виїзді), "Спортинг" (вдома), ПСВ (на виїзді), "Фенербахче" (вдома), РБ "Лейпциг" (на виїзді), АЕК (вдома) та "Слован" (на виїзді).

Точні дати матчі основного етапу "гірники" дізнаються в суботу, коли УЄФА опублікує розклад ігор.

Раніше ми повідомляли, що перед стартом виступів в Лізі чемпіонів "Шахтар" продовжив контракт з захисником збірної України.

Теги: Реал Барселона ПСЖ Шахтар Футбол
Головні матчі
Ліга чемпіонів Матч завершився
Ліон 1:2 Фенербахче
Ліга Європи 27 серпня 21:00
Орхус - : - Бенфіка
Ліга чемпіонів Матч завершився
АЕК 4:0 Левскі
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