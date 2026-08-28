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Футбол 28 августа 2026 · 14:27

Звездный англичанин хочет стать одноклубником Миколенко: в "Эвертоне" еще не приняли решение

Дэвид Мойес взял паузу для размышления
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Звездный англичанин хочет стать одноклубником Миколенко: в "Эвертоне" еще не приняли решение
Джек Грилиш (фото: Getty Images)
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Джек Грилиш выразил желание вернуться в "Эвертон", за который он уже выступал на правах аренды. Дэвид Мойес, главный тренер команды, за которую играет украинец Виталий Миколенко, не раскрывает детали переговоров, но и не исключает возможность возвращения Грилиша в его команду.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Sky Sports.

Мойес не определился с будущим Грилиша

Кроме "Эвертона", в услугах Грилиша заинтересован "Сандерленд". Также в СМИ появлялись сообщения о возможном возвращении футболиста в "Астон Виллу", где он провел значительную часть карьеры. Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес пока не стал подтверждать, что "Эвертон" планирует повторно подписать Грилиша.

"Мы еще не приняли никаких окончательных решений по этому поводу. Мы занимаемся подбором игроков и стараемся, если это возможно, усилить состав. Было бы неправильно называть только одного человека", – сказал Мойес.

Таким образом, будущее Грилиша остается неопределенным. "Эвертон" оценивает разные варианты усиления команды и может вернуться к вопросу трансфера англичанина позже.

Контракт Грилиша принадлежит "Манчестер Сити", который заплатил "Астон Вилле" за этого игрока 100 миллионов фунтов в 2021 году. Предыдущий сезон Грилиш провел в "Эвертоне" на правах аренды.

"Эвертон" не спешит продавать Ндиайе

Потенциальное возвращение Грилиша могло бы повлиять на будущее другого атакующего футболиста "Эвертона" Илимана Ндиайе. Впрочем, Мойес заверил, что клуб не собирается торопиться с продажей одного из своих лучших игроков.

"Мы точно не спешим продавать наших лучших футболистов. Нам не о чем волноваться. Насколько я знаю, мы не получали никаких контактов от других клубов. Есть много информации, которая распространяется вокруг, но она не всегда соответствует действительности", – отметил тренер.

Таким образом, "Эвертон" не получал официальных предложений по Ндиае, а клуб продолжает рассматривать варианты комплектации состава перед новым сезоном.

Виталий Миколенко в "Эвертоне"

У украинских болельщиков есть особый повод пристально следить за "Эвертоном", ведь в его составе выступает Виталий Миколенко. Украинский левый защитник пришел в ливерпульский клуб в январе 2022 года. За его трансфер киевское "Динамо" получило около 23 миллионов евро.

За это время Миколенко отыграл 160 матчей за "Эвертон", в которых забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.

Несмотря на возможные слухи об уходе из "Эвертона", украинский футболист в июне этого года подписал новый контракт с клубом: он будет играть в составе "ирисок" до 2029 года.

Тем временем "Ливерпуль" оформил дорогостоящий трансфер нападающего ПСЖ.

Теги: Эвертон Премьер лига Футбол
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