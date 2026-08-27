Конец трансферной саги: "Ливерпуль" покупает звезду ПСЖ за 130 млн евро

"Ливерпуль" находится на заваришальном этапе подписания 23-летнего вингера ПСЖ Брэдли Барколя. Ключевые переговоры между руководством клубов прошли успешно, а сам трансфер уже считается неизбежным.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное сообщение Фабрицио Романо в сети X (Twitter) .

Финансовые детали громкого трансфера

По имеющейся информации, общая стоимость перехода француза вместе с бонусами составит около 115 миллионов фунтов стерлингов. Инсайдеры рассказывают о такой структуре выплат:

Гарантированная сумма: ПСЖ получит примерно 116,6 млн. евро.

ПСЖ получит примерно 116,6 млн. евро. Бонусная часть: Еще 23,3 млн. евро предусмотрены в виде дополнительных бонусных выплат.

Завершение длительной саги и выбор игрока

Трансферные переговоры по Барколю продолжались еще с конца мая. Первоначально парижане требовали своего таланта около 170 миллионов евро, однако после нескольких месяцев диалога пошли на компромисс и несколько снизили финансовые запросы.

В услугах французского вингера также был заинтересован лондонский "Арсенал" и ряд других ведущих европейских клубов. Однако сам Брэдли настаивал исключительно на переходе в "Ливерпуль".

Статистика Барколя

Брэдли Барколя присоединился к ПСЖ в 2023 году. С тех пор он провел за парижан 152 матча во всех турнирах. На его счету 39 голов и 37 ассистов в этих матчах.

А в футболке национальной сборной Вингер провел 28 матчей, в которых отличился 6 голами.