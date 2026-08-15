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Футбол 15 августа 2026 · 12:47

ПСЖ официально подписал чемпиона мира по "Барселоне"

Контракт с 26-летним нападающим рассчитан на 5 лет
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
ПСЖ официально подписал чемпиона мира по "Барселоне"
Торрес будет играть за парижан под 9 номером (Фото: ПСЖ)

Нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ферран Торрес официально стал игроком ПСЖ. Игрок подписал с действующими чемпионами Франции долгосрочное соглашение.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную прессслужбу ПСЖ.

Детали трансфера и условий контракта

26-летний испанский форвард заключил с парижским клубом трудовое соглашение сроком на 5 лет – до лета 2031 года. В составе французского гранда Торрес будет выступать под заполненным 9-м номером.

Хотя официально клубы не объявляли финансовые подробности, по данным авторитетных медиа, сумма трансфера составила около 50 миллионов евро.

Заслуги в "Барселоне" и ЧМ-2026

Ферран Торрес является воспитанником "Валенсии" и присоединился к каталонскому клубу в начале 2022 года с "Манчестер Сити". За каталонцев Торрес в конце концов сыграл 207 матчей, в которых забил 65 голов и сделал 23 результативных передачи.

Также Ферран помог "блаугранасу" выиграть семь трофеев.

Кроме того, испанец подходит к новому вызову в статусе действующего чемпиона мира-2026. Именно его удар в дополнительное время в финальном матче против сборной Аргентины стал решающим и принес "Красной Фурии" золотые награды.

Всего в наследии Торреса уже 25 мячей и 9 ассистов в 65 поединках за национальную команду.

Ранее мы сообщали, что ПСЖ согласовал еще один трансфер – на этот раз подписав молодую звезду "Аякса".

Теги: Футбол ПСЖ Барселона
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