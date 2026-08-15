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Футбол 15 серпня 2026 · 12:47

ПСЖ офіційно підписав чемпіона світу з "Барселони"

Контракт із 26-річним нападником розрахований на 5 років
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
ПСЖ офіційно підписав чемпіона світу з "Барселони"
Торрес гратиме за парижан під 9 номером (Фото: ПСЖ)

Нападник "Барселони" та збірної Іспанії Ферран Торрес офіційно став гравцем ПСЖ. Гравець підписав з чинними чемпіонами Франції довгострокову угоду.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну пресслужбу ПСЖ.

Деталі трансферу та умов контракту

26-річний іспанський форвард уклав із паризьким клубом трудову угоду терміном на 5 років - до літа 2031-го року. У складі французького гранда Торрес виступатиме під заповняним 9-м номером.

Хоча офіційно клуби не оголошували фінансових подробиць, за даними авторитетних медіа, сума трансферу склала близько 50 мільйонів євро.

Заслуги в "Барселоні" та на ЧС-2026

Ферран Торрес є вихованцем "Валенсії" та приєднався до каталонського клубу на початку 2022-го року із "Манчестер Сіті". За каталонців Торрес зрештою зіграв 207 матчів, в яких забив 65 голів та зробив 23 результативні передачі.

Також Ферран допоміг "блаугранас" виграти сім трофеїв.

Крім того, іспанець підходить до нового виклику у статусі чиного чемпіона світу-2026. Саме його удар у додатковий час у фінальному матчі проти збірної Аргентини став вирішальним та приніс "Червоній Фурії" золоті нагороди.

Загалом у доробку Торреса вже 25 м'ячів та 9 асистів у 65 поєдинках за національну команду.

Раніше ми повідомляли, що ПСЖ узгодив ще один трансфер - цього разу підписавши молоду зірку "Аякса".

Теги: Футбол ПСЖ Барселона
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