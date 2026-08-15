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Теніс 15 серпня 2026 · 00:02

Перша перемога на хардовому "тисячнику": Олійникова розгромила американку в Цинциннаті

Тепер українська тенісистка має готуватися до матчу проти топ-суперниці
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перша перемога на хардовому "тисячнику": Олійникова розгромила американку в Цинциннаті
Олександра почала турнір в США з комфортної перемоги (Фото: _drones4ua.org_, Instagram)

Олександра Олійникова з переконливої перемоги дебютувала на хардовому турнірі категорії WTA 1000 у Цинциннаті. Українська тенісистка впевнено здолала місцеву суперницю.

Про це підсумки дебютного матчу Олександри в Цинциннаті повідомляє Sport RBC.UA.

Впевнений старт та реванш Олійникової

У першому колі змагань 46-та ракетка світу Олександра Олійникова зустрілася з американкою Ельвіною Калієвою (WTA 120). Поєдинок тривав 1 годину та 24 хвилини й завершився розгромом суперниці.

WTA 1000 Цинциннаті. Хард, 1/64 фіналу

Ельвіна Калієва (США, WC) - Олександра Олійникова (Україна) - 4:6, 1:6

Ця звитяга стала для Олександри особливою - вона взяла реванш у Калієвої за поразку трирічної давнини на турнірі у Словенії.

Крім того, це перша перемога Олійникової на хардовому "тисячнику" у кар'єрі. А також загалом третя у шести матчах цієї категорії.

Що чекає на українку далі

У другому раунді на Олександру чекає серйозне випробування - матч проти "нейтральної" шостої ракетки світу Мірри Андрєєвої. Протистояння відбудеться у неділю, 16 серпня.

Олійникова стала вже третьою представницею України, яка виграла стартовий поєдинок у Цинциннаті-2026, приєднавшись у 1/32 фіналу до Ангелини Калініної, Дар'ї Снігур, Еліни Світоліної та Марти Костюк.

Раніше ми повідомляли, що Дарія Снігур вийшла переможницею з українського дербі проти Юлії Стародубцевої.

Теги: Теніс
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