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Інше 14 серпня 2026 · 15:57

Українець кине виклик Дюплантісу у фіналі чемпіонату Європи

Олександр Онуфрієв пройшов драматичний відбір у стрибках із жердиною на тлі вильоту фаворитів змагань
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Українець кине виклик Дюплантісу у фіналі чемпіонату Європи
Олександр Онуфрієв (фото: instagram.com/sanya_onufriev)

Український легкоатлет Олександр Онуфрієв кваліфікувався до фіналу зі стрибків із жердиною на чемпіонаті Європи-2026 у британському Бірмінґемі. Кваліфікаційний раунд подарував гучні сенсації – одразу декілька зіркових фаворитів припинили боротьбу без жодної вдалої спроби.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на трансляцію турніру на "Суспільне Спорт".

Як українець дістався фіналу

Для прямого потрапляння до фіналу атлетам потрібно було виконати норматив 5.80 м або опинитися серед 12 найкращих за підсумками кваліфікації.

Олександру Онуфрієву вистачило планки на позначці 5.45 м, яку він взяв із першої спроби. Попри дві невдачі на висоті 5.60 м, результат українця виявився достатнім для потрапляння до фіналу. Його доля вирішувалася в останньому стрибку нідерландця Венно Муна – помилка суперника дозволила 24-річному українцю замкнути дюжину кваліфікованих учасників.

Головні провали у відборі

Головними несподіванками відбору став провал одразу кількох фаворитів турніру – зокрема Венно Муна (Нідерланди), Ерсу Шашма (Туреччина) та фіналіста чемпіонату світу-2025 і бронзового призера Європейських ігор Тібо Коле (Франція).

Не потрапив у фінал і ще один українець – Владислав Малихін. Його результат у кваліфікації – 21-ше місце (5.25 м).

Історичний результат Онуфрієва

Потрапляння Онуфрієва до вирішальної стадії перервало 14-річну серію без фіналів для України у чоловічих стрибках із жердиною на континентальних першостях.

Востаннє на цій стадії у 2012 році в Гельсінкі змагався Максим Мазурик. Тоді у фіналі він посів восьме місце.

Українець кине виклик Дюплантісу у фіналі чемпіонату Європи

Стрибок Олександра Онуфрієва (фото: instagram.com/sanya_onufriev)

Зустріч із Дюплантісом у секторі

У фіналі Онуфрієв змагатиметься з найсильнішими стрибунами Європи, зокрема зі світовим рекордсменом Арманом Дюплантісом.

Повний список фіналістів Євро-2026:

  • Арман Дюплантіс (Швеція)
  • Еммануїл Караліс (Греція)
  • Бо Канда Літа Бере (Німеччина)
  • Іліо Фільтьєнс (Бельгія)
  • Баптіст Тьєрі (Франція)
  • Сондре Гутормссен (Норвегія)
  • Педро Буаро (Португалія)
  • Юхо Аласаарі (Фінляндія)
  • Матьє Коле (Франція)
  • Бен Бродерс (Бельгія)
  • Маттео Олівері (Італія)
  • Олександр Онуфрієв (Україна)
  • Овен Герд (Велика Британія)
  • Джиліан Ладвіг (Німеччина)

Де та коли дивитися фінал

Фінальні змагання у чоловічих стрибках із жердиною відбудуться у неділю, 16 серпня. Старт сектору призначено на 21:30 за київським часом.

Наживо вирішальний раунд транслюватимуть регіональні канали "Суспільного", а також платформи та телеканал "Суспільне Спорт".

Раніше ми повідомляли, що українські стрибунки в висоту Магучіх та Геращенко тріумфально вийшли у фінал чемпіонату Європи-2026.

Теги: Легка атлетика
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