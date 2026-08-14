Українець кине виклик Дюплантісу у фіналі чемпіонату Європи

Український легкоатлет Олександр Онуфрієв кваліфікувався до фіналу зі стрибків із жердиною на чемпіонаті Європи-2026 у британському Бірмінґемі. Кваліфікаційний раунд подарував гучні сенсації – одразу декілька зіркових фаворитів припинили боротьбу без жодної вдалої спроби.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на трансляцію турніру на "Суспільне Спорт".
Для прямого потрапляння до фіналу атлетам потрібно було виконати норматив 5.80 м або опинитися серед 12 найкращих за підсумками кваліфікації.
Олександру Онуфрієву вистачило планки на позначці 5.45 м, яку він взяв із першої спроби. Попри дві невдачі на висоті 5.60 м, результат українця виявився достатнім для потрапляння до фіналу. Його доля вирішувалася в останньому стрибку нідерландця Венно Муна – помилка суперника дозволила 24-річному українцю замкнути дюжину кваліфікованих учасників.
Головними несподіванками відбору став провал одразу кількох фаворитів турніру – зокрема Венно Муна (Нідерланди), Ерсу Шашма (Туреччина) та фіналіста чемпіонату світу-2025 і бронзового призера Європейських ігор Тібо Коле (Франція).
Не потрапив у фінал і ще один українець – Владислав Малихін. Його результат у кваліфікації – 21-ше місце (5.25 м).
Потрапляння Онуфрієва до вирішальної стадії перервало 14-річну серію без фіналів для України у чоловічих стрибках із жердиною на континентальних першостях.
Востаннє на цій стадії у 2012 році в Гельсінкі змагався Максим Мазурик. Тоді у фіналі він посів восьме місце.
Стрибок Олександра Онуфрієва (фото: instagram.com/sanya_onufriev)
У фіналі Онуфрієв змагатиметься з найсильнішими стрибунами Європи, зокрема зі світовим рекордсменом Арманом Дюплантісом.
Повний список фіналістів Євро-2026:
Фінальні змагання у чоловічих стрибках із жердиною відбудуться у неділю, 16 серпня. Старт сектору призначено на 21:30 за київським часом.
Наживо вирішальний раунд транслюватимуть регіональні канали "Суспільного", а також платформи та телеканал "Суспільне Спорт".
Раніше ми повідомляли, що українські стрибунки в висоту Магучіх та Геращенко тріумфально вийшли у фінал чемпіонату Європи-2026.