Свьонтек після битв із українками виграла перший титул у сезоні (відео)

Іга Свьонтек нарешті відкрила рахунок титулами у сезоні-2026. Польська тенісистка пройшла непростий шлях у Торонто, де дві українки змусили її серйозно попрацювати, а у вирішальному матчі впевнено довела справу до перемоги.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати турніру .

Розгром Рибакіної у фіналі

У фіналі турніру WTA 1000 у Торонто полька перемогла представницю Казахстану Олену Рибакіну з рахунком 6:2, 6:3.

На шляху до трофею Свьонтек програла лише два сети. Обидва рази це сталося у матчах проти українок. У четвертому колі партію в польки відібрала Марта Костюк, а в півфіналі те саме зробила Еліна Світоліна.

Втім, Свьонтек щоразу знаходила сили переламати хід поєдинку та продовжити боротьбу за титул.

Трофей у Торонто став для польської тенісистки першим у сезоні-2026 та 26-м у кар'єрі. Зокрема, вона завоювала 15-й титул на хардовому покритті та 12-й на турнірах серії WTA 1000.

Після успіху в Канаді Свьонтек повернулася до топ-5 світового рейтингу та посідає п'яте місце.

Переписала історію "тисячників"

Перемога в Торонто стала для Свьонтек сьомою поспіль у фіналах турнірів WTA 1000. Завдяки цьому вона перевершила досягнення легендарної Серени Вільямс, яка раніше виграла шість таких фіналів поспіль.

Свьонтек також обійшла Аріну Соболенко за кількістю титулів WTA 1000 та одноосібно посіла друге місце за цим показником з моменту запровадження формату у 2009 році. Попереду залишається лише Серена Вільямс із 13 трофеями.

Крім того, полька стала єдиною тенісисткою за останні шість сезонів, яка щороку виграє щонайменше один турнір WTA 1000.