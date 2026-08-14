Три шанси на медалі: Онофрійчук пробилася у фінали ЧС-2026

Лідерка збірної України Таїсія Онофрійчук успішно завершила кваліфікацію чемпіонату світу-2026 з художньої гімнастики. Українка здобула путівки одразу до трьох фіналів, де боротиметься не лише за медалі, а й за путівку на Олімпіаду-2028.

Як українка виступила у кваліфікації

18-річна українська гімнастка відібралася до фіналу особистого багатоборства з 12-го місця. До заліку Онофрійчук увійшли результати у вправах з обручем – 28,650 бала, булавами – 28,250 та стрічкою – 26,250.

Крім того, українка пробилася до двох окремих фіналів. У вправі з обручем вона посіла сьоме місце в кваліфікації, а з булавами стала восьмою та забрала останню прохідну позицію.

Найменший результат Онофрійчук показала у вправі з м'ячем – 25,800 бала, який не увійшов до її заліку в багатоборстві. Саме в цій дисципліні українки завершили боротьбу за окремий фінал ще після першого дня кваліфікації.

Коли боротьба за медалі

Фінал багатоборства розпочнеться у п'ятницю, 14 серпня о 17:00 за київським часом. У ньому розіграють три неіменні ліцензії на Олімпійські ігри 2028 в Лос-Анджелесі. Їх отримають три найкращі спортсменки.

Також у неділю, 16 серпня, Таїсія виступить ще у двох фіналах окремих вправ. Змагання з обручем розпочнуться о 13:15 за київським часом, а фінал з булавами – о 16:10.

Інша представниця України Поліна Каріка посіла 23-тє місце у кваліфікації особистого багатоборства з результатом 80,850 бала та до фінальної частини не пробилася.

Де дивитися фінали

Офіційним транслятором чемпіонату світу з художньої гімнастики і Україні є "Суспільне Спорт".

Прямі трансляції фінальних виступів доступні на платформах "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".