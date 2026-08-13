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Футбол 13 серпня 2026 · 21:02

"Динамо" програло "Карабаху" і безславно вилетіло з єврокубків

Вирішальний гол на рахунку українського легіонера азербайджанців Кащука
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Динамо" програло "Карабаху" і безславно вилетіло з єврокубків
Кащук забив вирішальний гол цього протистояння (Фото: fkqarabagh, Instagram)

Київське "Динамо" програло "Карабаху" та за сумою двох матчей вилетіло з Ліги конференцій. Таким чином кияни остаточно завершили виступи в єврокубках сезону-2026/27.

Про перебіг матча та безславний виліт динамівців - розповідає Sport RBC.UA.

Ліга конференцій. 3-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

"Карабах" (Агдам, Азербайджан) - "Динамо" (Київ, Україна) - 2:0 (1:0, 1:0). Перший матч - 0:1
Гол: Муаддіб, 12, Кащук, 69.

Стартовий склад "Динамо": Суркіс - Дубінчак, Михавко, Біловар, Сич - Рубчинський, Бражко, Редушко, Лонвейк, Герреро - Пономаренко.

&quot;Динамо&quot; програло &quot;Карабаху&quot; і безславно вилетіло з єврокубківСтартовий склад киян (Фото: ФК Динамо)

"Карабах" відновив рівновагу

На старті матчу кияни діяли доволі активно, і створили кілька моментів ще до 11-ї хвилини. Але вже на 12-й хвилині ледь не перша атака "Карабаха" закінчилася забитим голом - Зубір виконав непоганий навіс з лівого флангу, Матеус Сілва не зміг вдало пробити, проте м'яч відскочив до Муаддіба, який і прошив Суркіса.

Забитий гол додав сил азербайджанцям, і майже до кінця тайму на полі домінували вони. Втім, кияни мали свої моменти - але жоден з колективів так і не зумів відзначитися ще.

Вирішальний гол Кащука

Другий тайм також активніше розпочали кияни - спочатку на 50-й хвилині Бражко обікрав Янковича на межі штрафного майданчика, але пробив не надто вдало. А вже на 61-й хвилині "Динамо" забило - проте Дубінчак перебував в мінімальному офсайді під час передачі від Герреро.

Натомість "Карабах" знову використав свій шанс - Джафаркулієв чудово вирізав з лівого флангу у штрафний. А там першим на м'ячі виявився український легіонер "Карабаху" Олексій Кащук.

Після цього кияни не розсипались - і навіть мали кілька непоганих можливостей, щоб повернутися в гру. Втім, так само шанси мали і господарі. Але фінальний свисток зафіксував перемогу "Карабаха" з рахунком 2:0 - і на цьому єврокубковий шлях киян цього сезону закінчився.

Раніше стало відомо, що президент київського "Динамо" мав розмову із Сергієм Ребровим.

Теги: Динамо Футбол Ліга конференцій УЄФА
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Ліга конференцій Матч завершився
Карабах 2:0 Динамо
Суперкубок УЄФА Матч завершився
ПСЖ 2:1 Астон Вілла
УПЛ. 2-й тур Матч завершився
Карпати 3:0 ЛНЗ
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