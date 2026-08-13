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Інше 13 серпня 2026 · 15:08

Жодної помилки: Магучіх та Геращенко тріумфально вийшли у фінал чемпіонату Європи-2026

Українські висотниці з першої спроби взяли необхідний норматив у рекордному відборі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Жодної помилки: Магучіх та Геращенко тріумфально вийшли у фінал чемпіонату Європи-2026
Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

Українські зірки стрибків у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко переконливо подолали кваліфікаційний бар'єр на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики в Бірмінгемі. Обидві українські атлетки без жодної осічки пробилися до фіналу змагань.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на трансляцію на "Суспільному Спорт".

Ідеальні стрибки у рекордному відборі

Для виходу до фінальної частини континентальної першості стрибункам необхідно було виконувати норматив 1.91 м або потрапляти до 12 найкращих. Чинна чемпіонка Європи Ярослава Магучіх розпочала захист титулу з висоти 1.88 м, після чого з першої спроби взяла 1.91 м, зберігши сили на фінал.

Для Ірини Геращенко цей чемпіонат став першим великим міжнародним стартом після народження дитини. Вона розпочала виступи з висоти 1.80 м і безпомилково пройшла чотири планки поспіль, також підкоривши 1.91 м з першої спроби.

Зазначимо, що кваліфікація Євро-2026 виявилася рекордно конкурентною за останні 12 років – одразу 15 спортсменок подолали норматив 1.91 м і вийшли до фіналу без додаткового добору.

Коли та де дивитися фінал

Суперечка за медалі чемпіонату Європи-2026 у жіночих стрибках у висоту відбудеться в суботу, 15 серпня. Початок змагань – о 22:07 за київським часом.

Пряма трансляція вирішального фіналу буде доступна на платформах "Суспільне Спорт", регіональних каналах "Суспільного" та YouTube-каналі "Суспільне Спорт".

Раніше ми розповіли, що відтепер заборонено показувати під час трансляцій жіночих змагань з легкої атлетики.

Теги: Легка атлетика Ярослава Магучіх Ірина Геращенко
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