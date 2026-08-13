"Карабах" – "Динамо": де дивитися онлайн вирішальний матч Ліги конференцій

Сьогодні, 13 серпня, київське "Динамо" проведе вирішальний матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. У Баку підопічні Ігоря Костюка зіграють проти азербайджанського "Карабаха".

Де і коли дивитися гру – підкаже Sport RBC.UA .

Кадрові проблеми киян

Перший поєдинок у польському Любліні завершився перемогою "Динамо" з рахунком 1:0 завдяки єдиному голу Матвія Пономаренка. Втім, напередодні виїзної гри "біло-сині" зіштовхнулися із суттєвими кадровими проблемами.

У лазареті динамівців перебувають одразу декілька ключових виконавців. Олександр Піхальонок відновлюється від ушкодження привідного м'яза, Руслан Нещерет лікує зв'язки коліна, Назару Волошину діагностували травму задньої поверхні стегна, а Томаш Кендзьора отримав струс мозку середньої складності на останньому перед вильотом тренуванні.

Також поза грою залишаються Денис Попов, Костянтин Вівчаренко, Владислав Захарченко та Кирило Осипенко. Тільки днями до загальної групи повернувся Микола Михайленко після операції на коліні.

Жорстка розмова з президентом

За інформацією ЗМІ, після останніх виступів із гравцями у жорсткій формі поспілкувався президент клубу Ігор Суркіс, вимагаючи суттєво покращити якість гри.

До речі, загальна вартість складу киян становить 91,78 млн євро, що майже вчетверо перевищує цінник гравців "Карабаха" (24,73 млн євро).

Попри мінімальну перевагу "Динамо", статистика свідчить, що кияни після перемоги 1:0 у першій грі вдома виходило до наступного раунду в 8 із 10 випадків в історії.

Де дивитися матч

Поєдинок відбудеться на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку. Стартовий свисток англійський арбітра Стюарта Аттвелла пролунатиме о 19:00 за київським часом.

У прямій трансляції на території України гру покажуть телеканал "2+2" та онлайн-платформа "Київстар ТБ".

Переможець двоматчевого протистояння вийде до вирішального раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій, де майже стовідсотково потрапить на нідерландський "Твенте". Нідерландці у першому матчі розгромив словацький ДАК 1904 з рахунком 6:0.

Для команди, що поступиться, єврокубковий сезон завершиться.