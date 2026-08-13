rbc.ua
UA | RU
Четвер, 13 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол "Карабах" – "Динамо": де дивитися онлайн вирішальний матч Ліги конференцій
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 13 серпня 2026 · 12:30

"Карабах" – "Динамо": де дивитися онлайн вирішальний матч Ліги конференцій

"Біло-сині" в Азербайджані відстоюватимуть мінімальну перевагу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Карабах" – "Динамо": де дивитися онлайн вирішальний матч Ліги конференцій
"Динамо" мінімально перемогло "Карабах" у першому матчі (фото: ФК "Динамо")

Сьогодні, 13 серпня, київське "Динамо" проведе вирішальний матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. У Баку підопічні Ігоря Костюка зіграють проти азербайджанського "Карабаха".

Де і коли дивитися гру – підкаже Sport RBC.UA.

Кадрові проблеми киян

Перший поєдинок у польському Любліні завершився перемогою "Динамо" з рахунком 1:0 завдяки єдиному голу Матвія Пономаренка. Втім, напередодні виїзної гри "біло-сині" зіштовхнулися із суттєвими кадровими проблемами.

У лазареті динамівців перебувають одразу декілька ключових виконавців. Олександр Піхальонок відновлюється від ушкодження привідного м'яза, Руслан Нещерет лікує зв'язки коліна, Назару Волошину діагностували травму задньої поверхні стегна, а Томаш Кендзьора отримав струс мозку середньої складності на останньому перед вильотом тренуванні.

Також поза грою залишаються Денис Попов, Костянтин Вівчаренко, Владислав Захарченко та Кирило Осипенко. Тільки днями до загальної групи повернувся Микола Михайленко після операції на коліні.

Жорстка розмова з президентом

За інформацією ЗМІ, після останніх виступів із гравцями у жорсткій формі поспілкувався президент клубу Ігор Суркіс, вимагаючи суттєво покращити якість гри.

До речі, загальна вартість складу киян становить 91,78 млн євро, що майже вчетверо перевищує цінник гравців "Карабаха" (24,73 млн євро).

Попри мінімальну перевагу "Динамо", статистика свідчить, що кияни після перемоги 1:0 у першій грі вдома виходило до наступного раунду в 8 із 10 випадків в історії.

Де дивитися матч

Поєдинок відбудеться на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку. Стартовий свисток англійський арбітра Стюарта Аттвелла пролунатиме о 19:00 за київським часом.

У прямій трансляції на території України гру покажуть телеканал "2+2" та онлайн-платформа "Київстар ТБ".

Переможець двоматчевого протистояння вийде до вирішального раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій, де майже стовідсотково потрапить на нідерландський "Твенте". Нідерландці у першому матчі розгромив словацький ДАК 1904 з рахунком 6:0.

Для команди, що поступиться, єврокубковий сезон завершиться.

Напередодні головний тренер "Динамо" Ігор Костюк розповів про проблеми киян перед матчем з "Карабахом".

Теги: Футбол Ліга конференцій УЄФА Динамо
Головні матчі
Ліга конференцій 13 серпня 19:00
Карабах - : - Динамо
Суперкубок УЄФА Матч завершився
ПСЖ 2:1 Астон Вілла
УПЛ. 2-й тур Матч завершився
Карпати 3:0 ЛНЗ
Головні новини
Три сети нервів у Торонто: Світоліна драматично програла Свьонтек за крок до фіналу WTA 1000 Три сети нервів у Торонто: Світоліна драматично програла Свьонтек за крок до фіналу WTA 1000 Рекордсмен НБА Вестбрук без жодного слова оголосив про завершення кар'єри Рекордсмен НБА Вестбрук без жодного слова оголосив про завершення кар'єри ПСЖ із Забарним у заявці забрав Суперкубок УЄФА у "Астон Вілли" ПСЖ із Забарним у заявці забрав Суперкубок УЄФА у "Астон Вілли"
Точки зору
Олександр Чепілко
Ітаума, Дюбуа, Ф'юрі: хто забере спадщину Усика Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач
Максим Гайовий
Сушкін та Грищук будуть легітимними у національній збірній України Максим Гайовий Баскетбольний оглядач