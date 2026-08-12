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Футбол 12 серпня 2026 · 23:35

Без трьох гравців основи: головний тренер "Динамо" розповів про проблеми перед грою з "Карабахом"

Також Ігор Костюк оцінив силу азербайджанського гранда після першої очної зустрічі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Без трьох гравців основи: головний тренер "Динамо" розповів про проблеми перед грою з "Карабахом"
Ігор Костюк віддав належне досвіду суперників (Фото: fcdynamo)

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк чекає на непростий виїзд до Баку проти місцевого "Карабаха". Про це він заявив під час передматчевої пресконференції.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну преслужбу ФК "Динамо" (Київ).

Кадрові втрати та оцінка "Карабаха"

Кияни підійшли до відповідального єврокубкового протистояння не в оптимальному складі. Головний тренер підтвердив, що кілька ключових виконавців через різні причини не змогли полетіти з командою на виїзд.

Зокрема, у Києві залишилися голкіпер Руслан Нещерет та півзахисники Олександр Піхальонок і Назар Волошин. Попри це, нових гравців у лазареті команди перед грою немає.

Оцінюючи майбутнього опонента, Ігор Костюк висловив максимальну повагу до стабільності та досвіду азербайджанського колективу.

"Коли тренер тривалий час працює з командою, у неї вже сформована певна система. Гравці "Карабаха" чудово розуміють, як діяти на полі, а сам суперник має добре збалансований склад. До того ж вони мають вагомий досвід виступів у Лізі чемпіонів", - зазначив Костюк.

Подяка за гостинність та налаштування на бій

Окремо керманич "Динамо" відзначив неймовірну атмосферу, якою українську делегацію зустріли у столиці Азербайджану. За словами Костюка, команда глибоко вражена містом і надзвичайно теплим ставленням звичайних людей. Тренер наголосив, що для команди зараз дуже важливо відчувати, як місцеві жителі щиро підтримують Україну та український народ у цей складний час.

Проте, попри дружню атмосферу поза межами стадіону, на футбольному полі жодних поступок не буде. Ігор Костюк запевнив, що "Динамо" налаштовується на безкомпромісну спортивну боротьбу і зробить усе можливе, щоб здобути необхідний результат та пройти до наступного раунду Ліги конференцій.

Раніше ми розповаідали, хто з гравців потрапив до обойми "Динамо" на матч із "Карабахом".

Теги: Футбол Ліга конференцій УЄФА Динамо Ігор Костюк
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